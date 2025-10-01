Viuda de Fernando del Solar habla de su supuesto romance con ex de Ingrid Coronado

Los rumores de que Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, estaría estrenando romance encendió las redes sociales, pues la famosa fue captada en una fiesta muy divertida con un exintegrante de Garibaldi, además de ser ex de su rival, Ingrid Coronado.

Se trata de Charly López, quien fue fotografiado al lado de Anna Ferro durante una fiesta; hasta fue captada cuando el ex de Ingrid le daba un beso en la mejilla.

Las imágenes fueron compartidas el 29 de septiembre por el periodista Emilio Morales, quien las exhibió en el programa La Saga; carcomido por la curiosidad, les preguntó por la naturaleza de la relación y la respuesta fue interesante.

Expuso: “Les pregunté, ‘¿Puedo dar la nota con La Micha, mostrarle las fotos y decirle que están saliendo?’, y me dijeron: ‘¡Dale!’. Entonces estamos en posibilidades de confirmarles que andan Anna Ferro y Charly, digamos que se están conociendo”.

ANNA FERRO ACLARA EL RUMOR

Sin embargo, a raíz de que el corrillo crecía como la espuma, Anna Ferro decidió abordar la situación, a tres años de la partida de su esposo Fernando. Y lo hizo en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante:

“Nada qué ver. Yo lo conocí ese mismo día en la fiesta. Estábamos platicando y echando el chal. Me hizo un comentario y yo solté la carcajada. Todo el mundo estaba sorprendido de vernos juntos, de conocerlo”, mencionó.

Dijo que Charly “es un gran tipazo”, y que se lo había mencionado; además, se refirió a él como “un hombre muy noble”, y puntualizó que esa noche se conocieron, durante la cual abordaron temas importantes, como su batalla legal con Ingrid Coronado.

“Estuvimos platicando de cómo iba su caso y cómo iba el mío, de todo lo que estábamos haciendo en defensa de…”, dijo evitando pronunciar el nombre de la presentadora. “(Pero) no hay romance. No estamos saliendo, quedamos como cuates, nos intercambiamos teléfonos y bueno, pues hasta ahí”, puntualizó la viuda de Del Solar.