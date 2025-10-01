¿Juan Gabriel sigue vivo? Video en París desata teorías sobre "El Divo de Juárez"

A nueve años de su muerte, Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, vuelve a ser tema de conversación luego de que un video compartido en redes sociales despertara sorpresa y debate.

En redes sociales circula un video que ha sorprendido a miles de usuarios en México y el mundo. El clip, grabado en un restaurante de Île-de-France, en París, muestra a un hombre cuyo parecido con Juan Gabriel, el "Divo de Juárez", ha generado una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que el cantante no haya muerto en 2016.

VIDEO EN PARÍS DESATA TEORÍA SOBRE JUAN GABRIEL

"El Divo de Juárez" falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años en Santa Mónica, California, víctima de un infarto agudo al miocardio. Su partida dejó un vacío enorme en la música latinoamericana. A lo largo de su carrera, el artista construyó un legado con más de mil 800 canciones registradas, decenas de discos, conciertos multitudinarios y una conexión única con el público que lo convirtió en una de las figuras más queridas de México y del mundo hispano.

A través de redes sociales, se viralizó un video en París, donde se muestra a un hombre cuyo parecido con el intérprete resulta tan impactante que miles de usuarios especulan sobre la posibilidad de que el ídolo siga con vida.

El material fue difundido por el usuario Fidel Marín y acumula más de 10 millones de reproducciones. En las imágenes se observa a un hombre vestido con chamarra naranja y mascada azul, cuya expresión y rasgos faciales recuerdan de manera impactante al intérprete de "Querida".

LAS TEORÍAS QUE RESURGEN

No es la primera vez que surgen supuestos avistamientos de " El Divo de Juárez". Desde su fallecimiento, algunos seguidores han alimentado la teoría de que fingió su muerte para llevar una vida alejada de la fama.

Estas conjeturas han cobrado fuerza con declaraciones polémicas, como las de Silvia Urquidi, amiga y representante del cantante, quien aseguró que el propio Juan Gabriel le confesó que "lo querían matar" y cuestionó la autenticidad de las cenizas presentadas en Bellas Artes.

Aunque la mayoría considera que el video de París es solo una casualidad, para muchos otros representa una nueva chispa en la eterna especulación sobre el destino del artista. A nueve años de su partida, Juan Gabriel sigue siendo una figura imposible de olvidar y cualquier aparición que recuerde su imagen provoca nostalgia y debate.