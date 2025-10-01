Selena Gomez deslumbra con tres vestidos en su boda con Benny Blanco: estos fueron los diseños

El pasado fin de semana, la cantante y actriz Selena Gomez, selló su historia de amor con el productor musical Benny Blanco en una boda que se considera como uno de los eventos más comentados del año.

La cantante, de 33 años, celebró el enlace el sábado 27 de septiembre rodeada de familiares y amigos cercanos, y sorprendió con un despliegue de elegancia al lucir tres vestidos nupciales, cada uno con detalles únicos que reflejaban su estilo y personalidad.

ESTOS FUERON LOS VESTIDOS DE NOVIA DE SELENA GOMEZ

EL PRIMER VESTIDO

Para dar el "sí, acepto", la intérprete eligió un vestido de Ralph Lauren, confeccionado en satén de seda, con un escote halter y delicados detalles florales, inspirado en el glamour del cine clásico.

El look fue acompañado por un maquillaje realizado con productos de su propia línea, Rare Beauty, así como joyería de Tiffany & Co., destacando unos pendientes de diamantes.

EL SEGUNDO VESTIDO

El segundo diseño, también de Ralph Lauren, resaltó por su sofisticación artesanal. Elaborado con 300 flores de encaje aplicadas a mano, este vestido fue el elegido para la ceremonia. Selena completó el atuendo con un largo velo de novia y un ramo de lirios del valle, flores que simbolizan la felicidad y los nuevos comienzos.

Entre los detalles más significativos, el vestido incluía un bordado en forma de corazón con las iniciales "S+B", un guiño romántico a su unión con Blanco.

EL TERCER VESTIDO

Para el evento de noche, la artista cambió a un tercer vestido con caída fluida y corsé ajustado, un diseño que realzó su figura y le dio comodidad para disfrutar de la fiesta. De acuerdo con testigos, la celebración se prolongó hasta altas horas, con la pareja disfrutando cada momento rodeada de sus seres queridos.

Además de sus looks, Selena compartió con sus seguidores imágenes del pastel de bodas: una tarta en forma de corazón con betún blanco y la leyenda "Just married", decorada con figuras clásicas de novios, un toque retro que completó la atmósfera romántica de la noche.