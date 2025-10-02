El nuevo ritmo de Los Reyes del Desierto

Un nuevo grupo ha llegado para hacer bailar, gozar y cantar a todo Sonora, ofreciendo un estilo grandioso dentro de la música regional mexicana.

ESTRENO DE "AMOR FINGIDO"

El primer tema de Los Reyes del Desierto es una canción del género ranchero titulada "Amor Fingido", una melodía que estrenaron el jueves 2 de octubre, debutando así en plataformas digitales con una gran producción.

Este proyecto musical está a cargo de una sociedad de músicos que busca posicionar un nuevo nombre en lo más alto de la música sonorense, con una poderosa combinación de juventud y experiencia entre los integrantes de la agrupación. Los músicos invitan al público a estar atentos, ya que próximamente se lanzará más música y contenido a través de las redes sociales de Los Reyes del Desierto.