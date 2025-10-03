Casa Guinness: ¿Quiénes son y a qué se dedican los herederos actuales de la icónica cervecera irlandesa?

La reciente serie de Netflix, La Casa Guinness, ha despertado un enorme interés entre los espectadores y amantes de las historias de época, la cual es creada por Steven Knight, el mismo detrás de Peaky Blinders.

Esta producción de ocho episodios de 50 minutos transporta al público al corazón de la dinastía Guinness, la familia cervecera irlandesa más influyente de todos los tiempos.

LA CASA GUINNESS: TRAMA Y RECEPCIÓN DEL PÚBLICO

La trama sigue a cuatro descendientes directos de la familia, quienes enfrentan intensas luchas de poder, secretos familiares y escándalos que marcaron no solo su destino personal, sino también el legado de una de las marcas más icónicas del mundo: Guinness.

Con una ambientación impecable, un ritmo envolvente y un reparto que da vida a personajes tan complejos como magnéticos, la serie no solo narra la historia empresarial detrás de la cerveza, sino que expone los dramas internos que acompañan a la riqueza y la notoriedad.

El impacto en la audiencia ha sido inmediato. Muchos espectadores han hecho maratón de la temporada completa, destacando en redes sociales tanto la fuerza narrativa como la manera en que se entretejen hechos históricos con licencias dramáticas.

Para muchos, "La casa Guinness" no solo es entretenimiento, sino una forma de redescubrir una parte esencial de la cultura irlandesa y europea.

LOS DESCENDIENTES ACTUALES DE LA FAMILIA GUINNESS

Si bien la serie explora los orígenes y conflictos de la dinastía, hoy en día varios herederos continúan llevando el apellido a distintos ámbitos públicos y creativos:

JACK GUINNESS

Modelo, escritor y activista por los derechos LGBTQIA, es hijo de Jasper Guinness y bisnieto de Bryan Guinness. Fundador de The Queer Bible, Jack ha llevado el legado familiar hacia la moda y la defensa de la comunidad queer en Londres.

JASMINE GUINNESS

Diseñadora de moda y modelo irlandesa, hija de Patrick Guinness y nieta de Desmond y Mariga Guinness. Ha protagonizado campañas internacionales y tiene un retrato expuesto en la National Portrait Gallery de Londres.

DAPHNE GUINNESS

Ícono de la moda, artista y música, hija de Jonathan Guinness y Suzanne Lisney. Sus abuelos paternos fueron Bryan Guinness y Diana Mitford, perteneciente a la famosa familia Mitford, lo que la conecta con la aristocracia europea.

ARTHUR GUINNESS

Hijo de Erskine y Louise Guinness, continúa la tradición familiar y en 2018 se casó con la diseñadora Hannah Weiland, fundadora de la marca Shrimps.

CELESTE GUINNESS

Hija de Patrick Guinness y Louise Arundel, y media hermana de Jasmine Guinness. DJ y organizadora de eventos, ha llevado el apellido a la escena cultural queer de Londres.

TOM GUINNESS

Estilista y consultor de moda, hijo de Jonathan Guinness, tercer barón de Moyne, y nieto de Sir Benjamin Seymour Guinness. Ha colaborado con marcas de prestigio y mantiene un perfil artístico muy vinculado al diseño.

AMBER GUINNESS

Cocinera y escritora gastronómica, hija de William y Victoria Guinness, nieta de Desmond y Mariga Guinness. Radicada en Florencia, comparte su creatividad culinaria y pasión por la cultura italiana a través de libros y redes sociales.

MARY CHARTERIS

Modelo y música, hija de James Charteris, XIII conde de Wemyss, y Catherine Guinness. Nieta de Jonathan Guinness, III barón de Moyne, combina su carrera en la moda con su papel de vocalista y teclista en la banda The Big Pink.

Estos nombres demuestran que, aunque muchos de los herederos han optado por caminos distintos al negocio cervecero, el legado de los Guinness sigue vivo en la moda, la música, la gastronomía y la cultura contemporánea.