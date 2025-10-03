Sean "Diddy" Combs recibe sentencia de más de cuatro años de prisión en Nueva York

El rapero y magnate musical Sean "Diddy" Combs, de 55 años, enfrentó este viernes 3 de octubre uno de los momentos más difíciles de su vida al escuchar la sentencia dictada en su contra en el tribunal federal de Manhattan.

Tras un proceso mediático que lo acusó de crimen organizado, extorsión, lavado de dinero y tráfico sexual, finalmente fue condenado a poco más de cuatro años de prisión por cargos relacionados con la prostitución.

DIDDY ROMPE EN LLANTO DURANTE EL JUICIO

Durante la audiencia, Combs rompió en llanto al ver un video sobre su trayectoria, presentado por su defensa como un intento de mostrar su lado humano frente al jurado y al juez Arun Subramanian.

Apenas un día antes, el productor había expresado arrepentimiento: "Lamento profundamente mis errores, lamento el dolor que causé. Acepto la responsabilidad por lo que hice", declaró en un intento por suavizar el veredicto.

¿CUÁLES SON LOS CARGOS DE SEAN "DIDDY" COMBS?

El jurado lo declaró culpable de dos cargos por transportar personas para participar en prostitución, acusaciones que detallaban la organización de viajes de acompañantes masculinos pagados para encuentros sexuales, conocidos como "Freak Offs", bajo el consumo de drogas.

Aunque la fiscalía lo había señalado por trata de personas y conspiración de crimen organizado —delitos que hubieran implicado condenas mucho más largas— Combs fue absuelto de esos cargos, limitando la pena a los hechos probados.

EL CASO CASSIE VENTURA

Uno de los episodios más recordados en su juicio fue el ataque contra su exnovia, la cantante Casandra "Cassie" Ventura, en 2016. El rapero pidió perdón por ese hecho: "Hice un gran error al ponerle las manos encima a la mujer que amaba".

Sin embargo, Cassie desestimó su disculpa en una carta enviada al juez: "El manipulador, el agresor, el abusador, el traficante... ese es quien es realmente", escribió, cuestionando la sinceridad de su arrepentimiento.

LA DEFENSA Y LA PETICIÓN DE PENA MENOR PARA COMBS

Los abogados de Combs habían solicitado una condena reducida de 14 meses de prisión, alegando que el rapero ya pasó casi un año en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las prisiones más duras de Estados Unidos.

No obstante, el juez desestimó esta petición y fijó una pena que supera los cuatro años efectivos.

Con esta resolución, uno de los nombres más influyentes en la historia del hip-hop enfrenta un futuro incierto, marcado no solo por su caída pública y profesional, sino también por el peso de los testimonios que lo señalaron como un abusador sistemático.