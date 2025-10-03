Disney+ integra Hulu en México y despide a Star

Después de años de espera, Hulu finalmente llega a México, pero no lo hace solo: su llegada trae consigo la despedida de Star, la marca que muchos conocieron dentro de Disney+.

A partir del 8 de octubre, los suscriptores de Disney++ podrán acceder al extenso catálogo de Hulu, integrando series, estrenos y clásicos bajo un mismo servicio.

HULU LLEGA A MÉXICO

La llegada de Hulu no es un movimiento menor. Desde 2019, The Walt Disney+ Company adquirió una parte importante de esta plataforma y posteriormente el control total, sin embargo, hasta ahora su catálogo se mantenía restringido a Estados Unidos.

La integración a Disney++ en México y en el resto de Latinoamérica es parte de una estrategia global que busca consolidar la oferta de contenidos en un solo servicio.

HULU LLEGA A MÉXICO

La llegada de Hulu no es un movimiento menor. Desde 2019, The Walt Disney Company adquirió una parte importante de esta plataforma y posteriormente el control total, sin embargo, hasta ahora su catálogo se mantenía restringido a Estados Unidos.

La integración a Disney+ en México y en el resto de Latinoamérica es parte de una estrategia global que busca consolidar la oferta de contenidos en un solo servicio.

Con esta integración, Disney++ presume un abanico de contenidos aún más variado. Series populares como El Oso, Alien: Earth y Only Murders in the Building estarán disponibles para los suscriptores, así como clásicos modernos como Los Simpson, que en su momento fueron uno de los grandes atractivos de Star.

Además, llegarán estrenos como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians, la temporada 21 de Grey´s Anatomy y producciones locales como Entre Paredes, que refuerzan la apuesta por contenidos regionales.

STAR SE DESPIDE, HULU TOMA EL RELEVO

La sustitución de Star por Hulu no será exclusiva de México. El cambio se dará en todos los mercados internacionales donde Disney++ opera, lo que significa que producciones que antes estaban bajo el sello de Star ahora estarán bajo la marca Hulu.

Este giro también responde a la búsqueda de unificar la experiencia del usuario y fortalecer la identidad de Disney++ como una de las plataformas más robustas del mercado.

Con Hulu integrado a su catálogo, Disney++ se perfila como una de las plataformas de streaming más completas, al combinar entretenimiento para todas las edades, producciones culturales y la transmisión de eventos deportivos.

Este movimiento no solo amplía la biblioteca de títulos disponibles, sino que también consolida a Disney++ como un competidor directo frente a gigantes como Netflix, Amazon Prime Video y Max, en un mercado donde la oferta de contenidos es cada vez más amplia y la preferencia de los usuarios se disputa título a título.