  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 3 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Carín León: Es una responsabilidad muy gran presentarse en Sphere

Cabe destacar que sus conciertos serán el 11, 12 y 13 de septiembre del 2026

Oct. 03, 2025
Sphere es una arena de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, Estados Unidos, al este del Las Vegas Strip, donde se han presentado artistas notables como "U2", quienes inauguraron el recinto, así como Dead & Company, Phish, Eagles y Backstreet Boys.
Sphere es una arena de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, Estados Unidos, al este del Las Vegas Strip, donde se han presentado artistas notables como "U2", quienes inauguraron el recinto, así como Dead & Company, Phish, Eagles y Backstreet Boys.

El cantante Carín León, expresó sentirse muy orgullo de ser el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, pero que al mismo tiempo es una gran responsabilidad por ser un escenario importante y que va en representación de México y Sonora.

Sphere es una arena de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, Estados Unidos, al este del Las Vegas Strip, donde se han presentado artistas notables como "U2", quienes inauguraron el recinto, así como Dead & Company, Phish, Eagles y Backstreet Boys.  

Próximamente, Carin León también se presentará en este escenario, posicionándose como el primer artista latino en ofrecer tres conciertos consecutivos en el lugar, los cuales serán los días 11, 12 y 13 de septiembre del próximo año.

Cabe destacar que lo anterior, lo dijo el cantante durante una visita que realizó este viernes a su antigua escuela secundaria General número 4 "Profesor Rubén Gutiérrez Carranza" para recibir un certificado como exalumno distinguido, y donde causó euforia entre los estudiantes quienes lo esperaban en las gradas desde medio día.

Aunque los estudiantes y profesores presentes, esperaban que el cantante interpretara alguno de sus éxitos, sus súplicas no fueron suficientes para que Carín León los complaciera, aunque el grupo de la rondalla del Cobach estuvo interpretando algunas de sus canciones previo a su llegada y en su despedida.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Taylor Swift rompe récord histórico en Spotify con el estreno del álbum The Life of a Showgirl
Farándula

Taylor Swift rompe récord histórico en Spotify con el estreno del álbum "The Life of a Showgirl"

Octubre 03, 2025

Parte de este regreso se debe a la colaboración con los productores Max Martin y Shellback, responsables de éxitos como "Blank Space" y "Shake It Off"

"Me casé con una princesa Disney de la vida real": Selena Gómez se une a matrimonio con Benny Blanco
Farándula

"Me casé con una princesa Disney de la vida real": Selena Gómez se une a matrimonio con Benny Blanco

Octubre 03, 2025

El pasado sábado, la cantante y el productor musical se unieron en matrimonio con una hermosa ceremonia íntima en California

Disney+ integra Hulu en México y despide a Star
Farándula

Disney+ integra Hulu en México y despide a Star

Octubre 03, 2025

Los suscriptores de Disney++ podrán acceder al extenso catálogo de Hulu, integrando series, estrenos y clásicos bajo un mismo servicio