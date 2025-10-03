Taylor Swift rompe récord histórico en Spotify con el estreno del álbum "The Life of a Showgirl"

El nuevo álbum de Taylor Swift "The Life of a Showgirl" se convirtió en el disco más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, según confirmó la plataforma este viernes.

El lanzamiento llegó a la medianoche, menos de un año después de que la superestrella concluyera su exitosa gira mundial "The Eras Tour".

Antes de su estreno, el duodécimo álbum de estudio de Swift ya había hecho historia al convertirse en el más pre-guardado de la historia de Spotify, superando los cinco millones de reservas anticipadas.

LA CANTANTE SE ENCUENTRA EN SU MEJOR ETAPA PERSONAL Y PROFESIONAL

Con "The Life of a Showgirl", la cantante da un giro sonoro importante. Deja atrás la melancolía introspectiva de "The Tortured Poets Department" (2024) y regresa al pop pegajoso que definió sus primeras etapas.

Parte de este regreso se debe a la colaboración con los productores Max Martin y Shellback, responsables de éxitos como "Blank Space" y "Shake It Off".

El nuevo disco es una celebración de su vida tras bambalinas, inspirada en la experiencia emocional y artística vivida durante "The Eras Tour".

Además, Swift atraviesa un momento personal excepcional pues como se sabe recientemente anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y ha recuperado los derechos de los masters de sus primeros seis álbumes.