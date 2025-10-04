La Casa de los Famosos México: este será el horario especial de la Gran Final

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llega a su fin este domingo 5 de octubre y millones de seguidores ya se preparan para conocer al ganador o ganadora de los 4 millones de pesos. Sin embargo, en esta ocasión, la producción ha anunciado una modificación en el horario de transmisión, lo que marcará una diferencia respecto a las galas anteriores.

El reality show, que arrancó el pasado 27 de julio con 15 participantes divididos entre el cuarto "día" y el cuarto "noche", mantuvo durante más de dos meses a la audiencia pendiente de cada detalle, cada alianza y cada conflicto dentro de la casa. Semana tras semana, un habitante fue eliminado en las galas dominicales, hasta que solo quedaron cinco finalistas: Shiky, Dalilah, Aldo, Mar y Abelito, quienes este fin de semana conocerán su destino.

CAMBIO DE HORARIO PARA LA GRAN FINAL

Regularmente, el programa se transmite entre las 20:30 y las 23:00 horas, pero la producción anunció un ajuste especial para esta última noche.

La final tendrá una duración de tres horas completas, transmitiéndose de 20:30 a 23:30 horas para dar espacio a la esperada revelación del ganador o ganadora de la tercera temporada.

LA GRAN FINAL TAMBIÉN EN CINES

Además de la transmisión televisiva y digital, los seguidores podrán vivir la experiencia en pantalla grande, pues los principales complejos cinematográficos del país, como Cinépolis, proyectarán la final en sus salas. Los boletos ya están disponibles y se prevé que las funciones mantengan el mismo horario de 20:30 a 23:30 horas.

Desde su inicio, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México se posicionó entre los programas más comentados en redes sociales, generando debates, rivalidades entre fanáticos y un sinfín de momentos virales que mantuvieron a la audiencia conectada. Con la participación de las 15 celebridades, así como las intervenciones de "La Jefa", el reality logró consolidarse como un fenómeno televisivo en el país.

Este domingo, todo está listo para cerrar con broche de oro. El público será testigo de la gala final en la que, tras más de dos meses de convivencia, se definirá quién se lleva los 4 millones de pesos, el reconocimiento y el cariño de la audiencia.