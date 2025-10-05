  • 24° C
Farándula

VIDEO | Así imitó Bad Bunny a Quico de "El Chavo del Ocho" en televisión. Te mostramos su actuación

El puertorriqueño participó en del programa "Saturday Night Live", durante el cual revivió parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños

Oct. 05, 2025
Luego de la polémica que desatara por su participación en el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl 2026, ya que muchos han mostrado su inconformidad, entre ellos algunos políticos norteamericanos, Bad Bunny volvió a convertirse en el ojo del huracán.

Y es que el artista puertorriqueño apareció en el programa Saturday Night Live encarnando a uno de los personajes infantiles más queridos en México y Latinoamérica, Quico.

Durante su presentación en el programa, el reguetonero destacó como un logro para los latinos en Estados Unidos el que tome parte de uno de los espectáculos más caros del deporte.

Durante el inicio de la temporada 51 del Saturday Night Live, Bad Bunny revivió el inmortal personaje, con lo que trajo de nuevo a los reflectores al fallecido comediante y escritor, Roberto Gómez Bolaños.

Los videos de su encarnación de Quico rápidamente se viralziaron en las rede sociales, y se ve a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, imitando perfectamente al personaje.

Y es que además del característico tono voz de Quico, también infló los cachetes como Carlos Villagrán.

En el clip se aprecia la recreación de una escena de la vecindad de El Chavo; otros de los participantes fueron miembros del elenco del programa de parodia, quienes dieron vida al niño pobre que interpretaba Chespirito, a La Chilindrina y a Don Ramón, solo que en inglés.

Además, durante su estancia en el programa habló de su participación en el espectáculo de la NFL y dijo que era un logro para los latinos en Estados Unidos.

Edel Osuna
