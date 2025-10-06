  • 24° C
Farándula

¿Cuánto ganó Aldo De Nigris tras ganar el primer lugar en La Casa de los Famosos México 2025?

El exfutbolista regiomontano conquistó al público con más de 19 millones de votos llevándose el primer lugar de esta cuarta temporada

Oct. 06, 2025
Tras 71 días de encierro, retos y alianzas La Casa de los Famosos México llego a su fin y Aldo de Nigris se coronó como ganador absoluto de la tercera temporada del reality show, llevándose el tan esperado premio de 4 millones de pesos y consolidando su popularidad frente a millones de espectadores.

El gran final, celebrado el 5 de octubre de 2025, definió los cinco primeros lugares del programa: Mar Contreras ocupó el quinto sitio, Shiky el cuarto, Abelito el tercero y Dalílah Polanco el segundo. Sin embargo, el exdelantero de Rayados fue quien se ganó el corazón del público con 19 millones de votos, cifra que lo posicionó rápidamente en las tendencias de redes sociales.

Entre lágrimas, De Nigris sorprendió a sus seguidores al anunciar que compartirá parte del premio con su compañero y amigo Abelito, gesto que fue celebrado por sus fanáticos.

¿CUÁNTO GANÓ ALDO DE NI GRIS?

El regiomontano también recibió un sueldo semanal estimado entre 70 y 80 mil pesos, según diversas filtraciones. Considerando las 10 semanas de duración del programa, su pago acumulado se encuentra entre 800 mil pesos y 1.1 millones de pesos brutos.

Además, de su sueldo semanal, el regiomontano se llevó el premio de un total de 4.7 a 4.8 millones de pesos por su participación, antes de impuestos.

No obstante, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los premios mayores a 600 mil pesos deben pagar una retención del 35 por ciento. Esto significa que el SAT descontará cerca de 1.4 millones de pesos de su premio, por lo que Aldo de Nigris recibirá aproximadamente 2.6 millones de pesos netos.

Casos similares se presentaron en temporadas anteriores: Wendy Guevara (ganadora de la primera edición) y Mario Bezares (de la segunda) también vieron reducido su premio tras el cobro de impuestos.

¿QUÉ HARÁ CON EL DINERO?

En entrevista con Marie Claire, el sobrino de Poncho de Nigris compartió sus planes tras su triunfo:

“Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, irme de viaje y ver a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro”, reveló.

Aunque Aldo planea disfrutar su victoria, si finalmente comparte parte del premio con Abelito, su monto final se reducirá aún más.

Pese a ello, el exfutbolista celebra no solo su premio económico, sino también el cariño del público y un notable incremento en su popularidad digital: su engagement en redes sociales se triplicó durante el reality, abriéndole nuevas oportunidades con marcas y colaboraciones publicitarias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

