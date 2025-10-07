31 Minutos rompe récord en el Tiny Desk con 2.5 millones de vistas en tan solo un día

El fenómeno chileno "31 Minutos" volvió a hacer historia, esta vez desde el icónico escenario del Tiny Desk de la NPR, donde en menos de 24 horas logró 2.5 millones de reproducciones, consolidándose como una de las sesiones más vistas en la historia reciente del formato.

Grabado el pasado 29 de septiembre en Washington D.C., el show reunió lo mejor del repertorio musical del programa infantil-satírico, con canciones tan queridas como Mi equilibrio espiritual y Mi muñeca me habló.

UN TINY DESK CON CRÍTICA A LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES EN EU

Pero más allá de la nostalgia, el espectáculo destacó por su ingenio: los guiños a temas sociales, políticos y culturales fueron parte del encanto, con referencias al sistema migratorio estadounidense, la visa Waiver, la serie Better Call Saul y hasta a La voz de los 80´, de Los Prisioneros.

El equipo de "31 Minutos" preparó esta presentación durante un mes, incluso reconstruyendo el set de NPR en un galpón del barrio Matta para ensayar antes del viaje. En el video, Tulio Triviño, fiel a su estilo irreverente, abre con una broma sobre los permisos de trabajo: "Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo".

SUPERA SESIONES DE ARTISTAS INTERNACIONALES

La sesión no solo conquistó al público latinoamericano, sino también al internacional. En apenas un día, superó en reproducciones a artistas como Fito Páez (1.5 millones), Carlos Vives (912 mil), Ed Sheeran (1.2 millones) y Eladio Carrión (2.3 millones), convirtiéndose además en el Tiny Desk más visto de un artista chileno.

Aunque aún está lejos de los récords de Carin León (10 millones) o Bad Bunny (16 millones), su impacto cultural y mediático ha sido indiscutible.

El público respondió con entusiasmo y mensajes virales en redes sociales, donde muchos calificaron la sesión como "el mejor Tiny Desk de todos los tiempos".

Con un show de 21 minutos y un nuevo personaje, un cocodrilo vestido de agente migratorio, el grupo volvió a demostrar que la sátira, el humor y la música pueden cruzar fronteras.

A más de dos décadas de su creación, "31 Minutos" sigue siendo un referente de creatividad y crítica social, y ahora también, una leyenda en el Tiny Desk de la NPR.