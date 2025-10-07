  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

31 Minutos rompe récord en el Tiny Desk con 2.5 millones de vistas en tan solo un día

El show reunió lo mejor del repertorio del programa infantil-satírico, con canciones tan queridas como Mi equilibrio espiritual y Mi muñeca me habló

Oct. 07, 2025
31 Minutos rompe récord en el Tiny Desk con 2.5 millones de vistas en tan solo un día

El fenómeno chileno "31 Minutos" volvió a hacer historia, esta vez desde el icónico escenario del Tiny Desk de la NPR, donde en menos de 24 horas logró 2.5 millones de reproducciones, consolidándose como una de las sesiones más vistas en la historia reciente del formato.

Grabado el pasado 29 de septiembre en Washington D.C., el show reunió lo mejor del repertorio musical del programa infantil-satírico, con canciones tan queridas como Mi equilibrio espiritual y Mi muñeca me habló.

UN TINY DESK CON CRÍTICA A LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES EN EU

Pero más allá de la nostalgia, el espectáculo destacó por su ingenio: los guiños a temas sociales, políticos y culturales fueron parte del encanto, con referencias al sistema migratorio estadounidense, la visa Waiver, la serie Better Call Saul y hasta a La voz de los 80´, de Los Prisioneros.

El equipo de "31 Minutos" preparó esta presentación durante un mes, incluso reconstruyendo el set de NPR en un galpón del barrio Matta para ensayar antes del viaje. En el video, Tulio Triviño, fiel a su estilo irreverente, abre con una broma sobre los permisos de trabajo: "Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo".

SUPERA SESIONES DE ARTISTAS INTERNACIONALES

La sesión no solo conquistó al público latinoamericano, sino también al internacional. En apenas un día, superó en reproducciones a artistas como Fito Páez (1.5 millones), Carlos Vives (912 mil), Ed Sheeran (1.2 millones) y Eladio Carrión (2.3 millones), convirtiéndose además en el Tiny Desk más visto de un artista chileno.

Aunque aún está lejos de los récords de Carin León (10 millones) o Bad Bunny (16 millones), su impacto cultural y mediático ha sido indiscutible.

El público respondió con entusiasmo y mensajes virales en redes sociales, donde muchos calificaron la sesión como "el mejor Tiny Desk de todos los tiempos".

Con un show de 21 minutos y un nuevo personaje, un cocodrilo vestido de agente migratorio, el grupo volvió a demostrar que la sátira, el humor y la música pueden cruzar fronteras.

A más de dos décadas de su creación, "31 Minutos" sigue siendo un referente de creatividad y crítica social, y ahora también, una leyenda en el Tiny Desk de la NPR.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Stranger Things 5: Conoce la fecha de estreno y duración de cada capítulo de la temporada final
Farándula

Stranger Things 5: Conoce la fecha de estreno y duración de cada capítulo de la temporada final

Octubre 06, 2025

La última entrega de la exitosa serie de Netflix está por llegar con episodios de larga duración para una despedida épica de la historia de Hawkins

¿Aldo de Nigris compartirá su premio con Abelito? Esto dijeron los ex habitantes 
Farándula

¿Aldo de Nigris compartirá su premio con Abelito? Esto dijeron los ex habitantes 

Octubre 06, 2025

El regiomontano se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México 3 y quiso compartir su premio de 4 millones de pesos con Abelito

Carín León, el artista mexicano que conquista la portada de Vogue
Farándula

Carín León, el artista mexicano que conquista la portada de Vogue

Octubre 06, 2025

Carín León es reconocido en la portada de Vogue como el presente y futuro de la música regional mexicana, destacando su autenticidad y alcance global.