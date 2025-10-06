Stranger Things 5: Conoce la fecha de estreno y duración de cada capítulo de la temporada final

La espera para conocer el desenlace de Stranger Things finalmente está por terminar. Netflix ha revelado nuevos detalles sobre la quinta y última temporada de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer, y todo apunta a que la despedida de Hawkins será tan épica como extensa.

Desde su estreno, Stranger Things se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de la televisión moderna. Su combinación de nostalgia ochentera, terror sobrenatural y aventuras juveniles la consolidó como una de las producciones más vistas en la historia de Netflix.

STRANGER THINGS TEMPORADA 5: TRES FECHAS DE ESTRENO Y CAPÍTULOS DE LARGA DURACIÓN

Ahora, tras años de teorías, retrasos y expectativas, la serie regresará este otoño de 2025 con una estructura y formato sin precedentes. La temporada final estará dividida en tres partes, con el propósito de ofrecer una experiencia más cinematográfica que televisiva.

La primera parte se estrenará el 26 de noviembre de 2025, la segunda llegará el 25 de diciembre, y la tercera, que marcará el gran cierre, el 31 de diciembre, justo para despedir el año con el fin de una era en la cultura pop.

Cada episodio tendrá una duración fuera de lo común:

Episodio 1: 2 horas y 10 minutos

2 horas y 10 minutos Episodio 2: 2 horas y 25 minutos

2 horas y 25 minutos Episodio 3: 2 horas y 5 minutos

2 horas y 5 minutos Episodio 4: 2 horas y 5 minutos

2 horas y 5 minutos Episodio 5: 2 horas y 15 minutos

2 horas y 15 minutos Episodio 6: 2 horas y 30 minutos

2 horas y 30 minutos Episodio 7: 2 horas y 40 minutos

2 horas y 40 minutos Episodio 8: 3 horas

En total, la quinta temporada sumará casi 18 horas de contenido, algo más cercano a una saga cinematográfica que a una serie de televisión convencional.

Matt Duffer, co-creador de la serie, explicó que cada bloque fue diseñado como una "mini película", con especial atención en los episodios 4 y 8, que tendrán estructura y ritmo de largometraje.

Aunque las duraciones podrían ajustarse levemente en los cortes finales, Netflix promete una experiencia inmersiva y espectacular.

El elenco principal encabezado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour y Winona Ryder regresará acompañado de nuevas incorporaciones como Linda Hamilton (Terminator) y el director Dan Trachtenberg (Prey).

Con episodios que superan las dos horas, una estrategia de estrenos escalonada y un cierre pensado para romper esquemas, Stranger Things 5 se prepara para despedirse en grande, consolidando su legado como uno de los mayores fenómenos del streaming.