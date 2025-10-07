  • 24° C
Farándula

Micky Hair fue ejecutado; no hubo asalto: García Harfuch

Además, el funcionario federal informó que en la CDMX detuvieron a Nelson Arturo N, uno de los principales operadores del Tren de Aragua

Oct. 07, 2025
Las investigaciones por el crimen en que perdiera la vida el estilista Miguel Ángel de la Mora, propietario de "Micky's Hair Salón", ubicada en la exclusiva calle Presidente Masaryk en la Ciudad de México, continúan su curso, y no fue asalto.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, declaró que la muerte del estilista no fue asalto, sino que se trató de una ejecución.

"Una investigación que tiene líneas muy sólidas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) hemos estado en comunicación con la con la fiscal, con la fiscal Berta, y también con el jefe de la policía, con Pablo Vásquez. Tienen una investigación muy sólida y va a haber resultados pronto. Lo pasa es que esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, estaban afuera esperándolo, fue una ejecución, digamos, estaban esperándolo, lo estuvieron vigilando, y realizaron una ejecución ahí", expuso el funcionario federal.

Como se recordará la noche del lunes 29 de septiembre, el profesional del esteticismo, conocido en redes sociales como Micky Hair, sufrió un atentado a balazos cuando se encontraba en su salón de belleza. Inicialmente se informó que se trató de un asalto, pero hoy las indagatorias apuntan a algo muy serio.

DETIENEN A OPERADOR DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA TREN DE ARAGUA

En otro tema, García Harfuch informó que fue detenido Nelson Arturo "N", a quien se le señala como de los principales operadores de la organización delictiva Tren de Aragua.

Al sujeto se le considera el autor intelectual de varios delitos, como feminicidios, extorsión, homicidio y tráfico de drogas.

Junto a él también se detuvo a dos de sus colaboradores, precisó el secretario de Seguridad Federal.

Otros delitos a los que se vincula al sujeto son: narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión y operaba en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la CDMX.

Como se recordará, el Gobierno de Estados Unidos, que encabeza el republicano Donald Trump, cuando asumió el poder designó a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas.

Edel Osuna
