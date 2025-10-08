Justin Bieber conquista a México… desde Los Ángeles con mariachi y “Hermoso Cariño”

Justin Bieber volvió a demostrar que su amor por la cultura mexicana no es cualquier admiración pasajera. Mientras muchos asistentes se concentraban en el partido de fútbol en Los Ángeles, California, el cantante canadiense hizo que todos los ojos se giraran hacia él, pero no por el juego, sino por su inesperada pasión por el mariachi. Bieber, acompañado de amigos, se dejó llevar por la música tradicional mexicana y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

El intérprete de Baby se topó con un grupo de mariachis y no dudó en regresar para disfrutar de su presentación. No se limitó a escuchar; se puso a bailar con los conocidos “pasos prohibidos”, recordando escenas de la película Ya no estoy aquí.

JUSTIN BIEBER SORPRENDE AL BAILAR Y CANTAR CON MARIACHI

El momento más emotivo llegó cuando Justin se acercó a uno de los vocalistas y juntos interpretaron Hermoso Cariño, uno de los himnos más reconocidos de la música ranchera, compuesto por Fernando Z. Maldonado e inmortalizado por Vicente Fernández. Durante la interpretación, Justin mostró emoción y respeto por la letra, señalando al cielo mientras cantaba.

Justin tratando de cantar hermoso cariño pic.twitter.com/lI4gU0HVni — (@BellAcolluccii) October 8, 2025

El video de este encuentro musical se volvió viral en minutos. Fans y usuarios en redes sociales celebraron su participación, algunos incluso comparándolo con el rapero mexicano Santa Fe Klan, debido a su estilo de baile urbano y la vestimenta holgada que lució.

Por otro lado, los memes y las referencias no faltaron. Muchos usuarios de redes sociales, mencionaban en burla que no le dolía la reciente boda de su ex pareja Selena Gomez, ya que se le veía muy feliz y disfrutando de la música mexicana a pocos días del casamiento de Gomez con Benny Blanco.

Este no es el primer acercamiento del cantante con la música mexicana. En mayo pasado, Bieber sorprendió a su esposa Hailey con un mariachi durante un desayuno al aire libre, interpretando Cielito Lindo frente a la alberca de su casa, consolidando su fama de gran admirador de los mariachis y de la cultura de nuestro país.

Justin Bieber, entre risas, baile y canto, volvió a mostrar que no hay fronteras para el amor por la música mexicana. Su espontaneidad y respeto por estas tradiciones lo convirtieron en protagonista de un momento que los fans difícilmente olvidarán.