HUNTR/X canta "Golden" en vivo por primera vez, el éxito mundial de K-Pop Demon Hunters

El trío Huntr/x encendió el escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con la primera presentación en vivo de "Golden", la exitosa canción de la película animada K-Pop Demon Hunters, que se ha convertido en un fenómeno mundial.

La actuación marcó un momento histórico para la industria musical y cinematográfica, pues por primera vez las voces originales detrás de los personajes, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, interpretaron el tema que ha dominado las listas globales de popularidad.

RÉCORDS DE "GOLDEN" Y "K-POP DEMON HUNTERS"

Desde su estreno, K-Pop Demon Hunters no solo rompió récords de audiencia en Netflix, sino que también hizo historia en la música: su banda sonora alcanzó el primer lugar del Billboard 200 y "Golden" lideró el Hot 100 durante cinco semanas consecutivas, la mayor permanencia para una canción interpretada por un acto animado.

El filme, dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang, combina el universo del K-pop con la acción sobrenatural, siguiendo a un grupo de ídolos que combaten demonios en secreto.

Durante la entrevista en el programa, Jimmy Fallon sorprendió al trío con la noticia de que la banda sonora había sido certificada platino, consolidando el fenómeno musical que rodea a la producción.

REACCIÓN DEL PÚBLICO CON LA IMPECABLE PRESENTACIÓN DE "GOLDEN"

En redes sociales, el público destacó la energía, sincronía y presencia escénica de las intérpretes, aunque también notaron que la presentación en vivo se realizó en una tonalidad más baja que la versión de estudio.

Para los fans, fue una decisión acertada que permitió una interpretación más estable y natural. Las reacciones no se hicieron esperar: usuarios en redes y foros expresaron su emoción, asegurando que la presentación transmitió autenticidad y fuerza vocal.

Críticos musicales aplaudieron la ejecución por mantener la esencia del tema sin depender del exceso de efectos digitales, algo poco común en presentaciones relacionadas con proyectos animados.

¿"GOLDEN" RUMBO A LA NOMINACIÓN A LOS PREMIOS OSCAR?

Con el impacto internacional de "Golden", los seguidores ya especulan sobre su posible nominación al Óscar en la categoría de Mejor Canción Original, una aspiración que los productores no descartan.

De lograrse, sería un reconocimiento histórico para una canción originada en una película animada de estilo K-pop, que ya superó los límites del streaming y ahora brilla en los escenarios reales.

"Golden" no solo confirma el poder global del pop surcoreano, sino también el crecimiento de la animación como un vehículo artístico y musical capaz de competir con producciones de carne y hueso. Huntr/x ha demostrado que la música nacida del cine animado puede conquistar al público, la crítica y, posiblemente, la Academia.