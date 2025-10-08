  • 24° C
Farándula

El músico de 76 años perdió el control de su vehículo después de desmayarse brevemente al volante, impactándose contra otro auto estacionado

Oct. 08, 2025
Gene Simmons sufre accidente en Malibú ¿Cuál es el estado de salud del bajista de KISS?

El legendario bajista de la icónica banda KISS, Gene Simmons, fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú, ocurrido el pasado martes 7 de octubre.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ GENE SIMMONS?

Según reportó NBC4 Los Angeles, el músico de 76 años perdió el control de su vehículo después de desvanecerse brevemente al volante, impactando contra un automóvil estacionado.

Las autoridades del Lost Hills Sheriff’s Station confirmaron que el incidente se registró poco antes de la 1:00 p.m. en la cuadra 25000 de la carretera costera. El cuerpo de bomberos del condado de Los Ángeles trasladó al conductor, más tarde identificado como Simmons, a un hospital cercano para su evaluación médica.

Aunque los reportes iniciales generaron preocupación entre los fanáticos, su esposa, Shannon Tweed, aseguró que el músico ya se encuentra en su hogar recuperándose favorablemente y bajo observación médica.

Tweed explicó que los médicos habían ajustado recientemente su medicación, lo que podría haber influido en el desmayo.

GIRA DEL REECUENTRO DE KISS

imagen-cuerpo

El accidente ocurre en un momento especialmente significativo para el artista, ya que coincide con los preparativos del reencuentro de KISS, previsto para noviembre en Las Vegas. Bajo el nombre “KISS Army Storms Vegas”, el evento celebrará los 50 años de trayectoria de la banda que redefinió el rock con su estilo teatral y sus icónicos maquillajes.

Simmons, junto a Paul Stanley y otros miembros históricos, participará en sesiones exclusivas, paneles con el mánager Doc McGhee y actividades con fanáticos, además de presentaciones especiales de exmiembros y bandas tributo.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE GENE SIMMONS?

Por ahora, el icónico “Demon” del rock se centra en su recuperación, mientras sus seguidores celebran que el percance no haya tenido consecuencias graves y que pronto podrá volver a reencontrarse con el público que lo ha acompañado por más de medio siglo.

Pese al susto, Simmons mantiene su habitual sentido del humor y su visión pragmática de la vida. En una reciente entrevista con Ultimate Classic Rock, el músico reflexionó sobre su relación con el dinero y el éxito, señalando que la riqueza le ha permitido la libertad de dedicarse a lo que ama.

“Es mejor ser rico que pobre… incluso si eres un miserable, es mejor ser un miserable rico”, bromeó.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


