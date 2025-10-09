La Granja VIP: Así luce por dentro el nuevo reality de TV Azteca

A solo unos días de su estreno oficial, La Granja VIP de TV Azteca ya está dando de qué hablar en redes sociales. Un grupo de 16 creadores de contenido tuvo acceso exclusivo al set del nuevo reality show y compartió en TikTok las primeras imágenes del lugar donde un grupo de celebridades vivirá durante diez intensas semanas.

Con una estética que mezcla el estilo vaquero con un toque moderno, La Granja VIP recrea el ambiente de una auténtica hacienda mexicana.

ASÍ LUCE POR DENTRO EL NUEVO REALITY DE TV AZTECA

El recorrido virtual mostró una cocina amplia, un gran comedor, una sala iluminada y un gimnasio totalmente equipado. Además, se pudieron apreciar los establos, habitaciones y extensos campos verdes donde los concursantes deberán realizar actividades rurales como ordeñar vacas, alimentar gallinas o sembrar cultivos.

Los influencers invitados entre ellos Erika Fernández, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Antonio Betancourt, Dani Virgen, Rebeca Mendiola y Axel Armijo fueron guiados por el "Mayoral", quien les explicó cómo interactuar con los animales sin generarles estrés. Durante 24 horas, los creadores de contenido convivieron dentro del recinto, previo a la llegada de los participantes oficiales.

El contenido de esta experiencia, bajo el nombre La Granja VIP TikTok, puede verse de manera gratuita y en vivo a través de la cuenta oficial del programa en la plataforma, así como en el sitio web de TV Azteca.

Además, varios de los creadores de contenido que entraron por 24 horas mostraron a través de sus redes sociales cómo lucía la casa, sin mostrar los lugares restringidos que solo se podrán ver hasta el domingo que inicie el reality show.

LA GRANJA VIP

El reality conducido por Adal Ramones arrancará el próximo 12 de octubre, combinando trabajo, estrategia y convivencia en un entorno rural. A lo largo de diez semanas, los 16 famosos seleccionados dejarán atrás los lujos para enfrentarse a los retos del campo, donde cada semana habrá nominaciones, salvaciones y votaciones que definirán quién continúa en la competencia.

Entre los famosos confirmados se encuentran Alfredo Adame, Jawy, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, César Doroteo, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Carolina Ross, Liz Vega y Omahi, entre otros que aún no han sido revelados.

Además, La Granja VIP contará con un formato de transmisión 24/7 a través de Disney+, mientras que TV Azteca ofrecerá galas en vivo durante toda la semana con diferentes dinámicas.

De acuerdo con ejecutivos de la televisora, este nuevo reality busca llevar a los hogares mexicanos contenido "fresco y nunca antes visto", apostando por una producción que combina entretenimiento, convivencia y los valores del trabajo rural.