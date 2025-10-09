Belinda demanda penalmente a Lupillo Rivera. Te contamos

Aunque la relación amorosa de Belinda y Lupillo Rivera terminó hace un buen tiempo, ahora sus nombres resurgen en los medios, pero por un motivo diferente: legal.

De acuerdo con medios especializados, la cantante pop demandó penalmente a "El Toro del Corrido" por dar a conocer aspectos íntimos del noviazgo que sostuvieron.

Y es que recientemente, el intérprete de regional mexicano publicó su autobiografía, Tragos Amargos, en la que aborda diversos aspectos de su vida profesional y personal.

EL COMUNICADO

Vía un comunicado de prensa, el Despacho Maceo, Torres & Asociados, el 2 de octubre Belinda, a través de sus abogados, interpuso denuncia en ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdmx), pues consideró que en la obra, Lupillo vulneró su vida privada y dignidad.

"Se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quarter y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento".

En respuesta, la Fiscalía capitalina determinó medidas de protección para Belinda, las cuales incluyen: la prohibición a Lupillo de acercarse o comunicarse con ella; eliminar de sus redes sociales todos los contenidos sobre Belinda, y protección policial para la artista.

De acuerdo con la representación legal de "Beli", el que la intérprete de Sapito se una persona pública "no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso", por lo que consideró que estos actos constituyen violencia de género.

En torno a la demanda, el cantante mexicano no se ha pronunciado, pero en diversas entrevistas ha dejado en claro que no teme ser demando.