Quentin Tarantino revela su serie de terror favorita y sorprende a sus fans

Quentin Tarantino nunca pasa desapercibido cuando opina sobre cine. Al igual que figuras como Stephen King o Arturo Pérez-Reverte, el director estadounidense suele utilizar sus redes o entrevistas para recomendar series y películas, siempre con su característico estilo directo y sin filtros.

En una conversación con The Jerusalem Post, el cineasta reveló cuál considera su serie de terror favorita, y su elección sorprendió a muchos, aunque está respaldada por una gran parte del público. “Mi serie de terror favorita, sin competencia, es La maldición de Hill House”, afirmó con convicción, generando una nueva ola de interés por la aclamada producción de Netflix creada por Mike Flanagan.

LA CONSAGRACIÓN DE MIKE FLANAGAN EN EL TERROR CONTEMPORÁNEO

Estrenada en 2018, La maldición de Hill House se convirtió en una de las series más influyentes del género gracias a su equilibrio entre drama familiar y horror psicológico. Flanagan, también responsable de títulos como Oculus y El juego de Gerald, reinventó la clásica novela de Shirley Jackson con un enfoque emocional y visualmente poderoso.

La historia, centrada en una familia marcada por su pasado en una casa encantada, destacó por su complejidad narrativa y su profundidad emocional. Para Tarantino, fue precisamente esa combinación de tragedia, miedo y belleza lo que la elevó por encima de otras producciones del género.

UNA ESTRUCTURA QUE ROMPIÓ ESQUEMAS

Con una narrativa que alterna entre dos líneas temporales y un ritmo pausado pero intenso, La maldición de Hill House logró un equilibrio perfecto entre el susto y el sentimiento. Uno de sus mayores logros fue el famoso episodio rodado en un solo plano secuencia, una proeza técnica que impresionó tanto a críticos como a espectadores.

Tarantino, conocido por su obsesión con el detalle, elogió la precisión técnica y narrativa de la serie, destacando su capacidad para convertir el terror en arte. “Es una obra cuidadosamente construida, con una mezcla de emoción y horror que muy pocas series han logrado”, comentó.

EL RECONOCIMIENTO DE UN MAESTRO DEL CINE

El respaldo de Quentin Tarantino no es menor. Proveniente de un director que ha marcado generaciones con películas como Pulp Fiction, Kill Bill y Érase una vez en... Hollywood, su opinión refuerza el estatus de La maldición de Hill House como una joya del terror moderno.

El comentario del cineasta ha sido interpretado como una especie de canonización para la serie de Mike Flanagan, consolidándola como una referencia obligada dentro del género. Y viniendo de alguien con el ojo crítico de Tarantino, no cabe duda de que La maldición de Hill House ha dejado una huella imborrable en la historia del terror televisivo.