Inauguración del Estadio Yaquis con concierto de Joel Elizalde

La espera ha terminado, este 16 de octubre, el Estadio Yaquis abrirá sus puertas para recibir a la afición en el juego inaugural de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El equipo de casa, los Yaquis de Ciudad Obregón, se enfrentará a los Cañeros de Los Mochis en un duelo que promete emoción desde el primer lanzamiento.

La jornada comenzará con la tradicional ceremonia inaugural, que incluirá la presentación de los jugadores, el desfile de la tribu yaqui, y la entonación del himno nacional.

ESPECTÁCULO MUSICAL

Para complementar la fiesta deportiva, el evento contará con un cartel musical de primer nivel. Joel Elizalde, reconocido cantante y compositor sinaloense, será el encargado de poner el toque musical a la inauguración.

Con más de 50 discos grabados, Elizalde ha destacado en el regional mexicano, interpretando rancheras, corridos y música de banda, convirtiéndose en una de las voces más queridas del norte del país.

El espectáculo también incluirá la participación de la Banda Reyna del Valle, conocida por su energía y estilo único; el Tributo a Tropicalísimo Apache a cargo de Los Jefes de la Comarca; y la actuación del grupo La Clase, quienes pondrán a bailar a los asistentes con sus éxitos.

BOLETOS DISPONIBLES

Los boletos ya están a la venta en boletomovil.com y en las oficinas del Estadio Yaquis. Se espera un lleno total, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación. Los precios varían según la zona del estadio, con opciones para todos los presupuestos.

Tras el juego inaugural, los Yaquis continuarán su serie contra los Cañeros de Los Mochis el viernes 17 de octubre a las 19:10 horas en el Estadio Yaquis. Posteriormente, recibirán a los Venados de Mazatlán en una serie de tres juegos del 20 al 22 de octubre.

El Estadio Yaquis, ofrece una experiencia única para los aficionados, con secciones desde bleachers hasta palcos VIP, terrazas panorámicas y restaurantes.