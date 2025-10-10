La historia Belinda y Lupillo Rivera a través de los años, una relación marcada por rumores, tatuajes y ahora, una denuncia

La historia entre Belinda y Lupillo Rivera volvió a ser tema de conversación, pero esta vez no por rumores de romance, sino por un proceso legal. Desde que ambos fueron coaches en la Voz México, existe el rumor de que los artistas mantuvieron una relación. El hermano de Jenni Rivera en muchas ocasiones lo confirmó; sin embargo, la intérprete del “Sapito” nunca ha dado declaraciones sobre él.

Recientemente, Rivera, lanzo una autobiografía “Tragos Amargos”, en el que sostiene haber mantenido una relación con la cantante española, además de que realizo otras declaraciones diciendo que tiene material muy fuerte de Belinda, ante esto, la cantante española interpuso una denuncia contra el intérprete de regional mexicano por violencia digital y mediática.

HISTORIA DE AMOR DE BELINDA Y LUPILLO RIVERA

El conflicto entre ambos artistas tiene años de historia y ha estado marcado por rumores, declaraciones y episodios mediáticos que reavivan la controversia cada cierto tiempo:

2019, EL ORIGEN: “LA VOZ MÉXICO” Y EL TATUAJE

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron durante las grabaciones del programa La Voz México, donde ambos participaron como coaches. La cercanía entre ellos fue evidente, y las especulaciones sobre un romance surgieron rápidamente.

Ese mismo año, el cantante sorprendió al tatuarse el rostro de la intérprete en el brazo, gesto que muchos tomaron como confirmación de la relación. Sin embargo, ambos negaron públicamente haber sido pareja, y poco después Belinda inició un noviazgo con Christian Nodal.

2019, EL VIDEO FILTRADO QUE ALIMENTÓ LOS RUMORES

Meses más tarde, circuló un video en redes sociales donde ambos aparecían juntos en una fiesta, reavivando las versiones sobre un vínculo sentimental. Ninguno de los dos ofreció declaraciones al respecto.

2021, EL ADIÓS AL TATUAJE

Aunque Lupillo aseguró que no se quitaría el tatuaje, finalmente decidió cubrirlo con otro diseño. Mostró el resultado en diversos programas de televisión, argumentando que fue un “cierre de ciclo” y que no se arrepentía del gesto.

2024, “LA CASA DE LOS FAMOSOS”: LA CONFIRMACIÓN PÚBLICA

Cinco años después, durante su participación en La Casa de los Famosos, Lupillo habló por primera vez abiertamente sobre su relación con Belinda. Confirmó que sí fueron pareja durante seis u ocho meses y reveló que el final lo afectó emocionalmente:

“Lloré veinte días seguidos después de que terminamos”, declaró ante las cámaras.

2025, EL LIBRO Y LA DENUNCIA

El pasado septiembre, Rivera publicó su libro “Tragos Amargos”, donde dedicó un capítulo completo a Belinda, relatando supuestos momentos personales de su convivencia. Semanas después, el 2 de octubre, la intérprete presentó una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina por violencia digital y mediática, acusando al cantante de divulgar detalles íntimos sin autorización.

Hasta el momento, ni Lupillo Rivera ni Belinda han emitido declaraciones públicas sobre el proceso legal. No obstante, los representantes legales de la cantante subrayaron que ser una figura pública no justifica la vulneración de su vida privada, reiterando que cualquier exposición no consentida constituye una forma de violencia mediática.