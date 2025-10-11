¿MrBeast estará con Televisa en el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe de su alianza con TUDN

Televisa busca dominar las transmisiones del Mundial 2026 con una jugada que promete revolucionar tanto la televisión como las plataformas digitales.

En su intento por recuperar el liderazgo en la audiencia futbolera, la empresa mexicana estaría reclutando a uno de los creadores de contenido más influyentes del planeta para el Mundial 2026.

¿MRBEAST ESTARÁ CON TELEVISA EN EL MUNDIAL 2026?

James Stephen Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, es sinónimo de éxito en internet. Con millones de seguidores y un impacto global, el youtuber estadounidense se unirá a TelevisaUnivision en un ambicioso proyecto llamado "Road to Beast Cup", que formará parte de la cobertura rumbo al Mundial de 2026.

El acuerdo, anunciado a menos de un año del arranque de la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, busca combinar entretenimiento digital con impacto social. Según el comunicado oficial, esta colaboración reunirá a creadores de contenido y leyendas del futbol en el Estadio Azteca, donde se celebrará el torneo Creator Cup 1v1.

Pero la alianza no solo tiene fines mediáticos. MrBeast, a través de su fundación Beast Philanthropy, y TelevisaUnivision destinarán los recursos recaudados a la construcción de canchas de futbol en diferentes países, con el propósito de impulsar el deporte en comunidades vulnerables.

"El futbol es el deporte más popular del mundo y Jimmy es el creador más popular; TelevisaUnivision es el socio perfecto para ayudarnos a crear un impacto positivo a nivel global", se lee en el comunicado.

Además, se ha revelado que MrBeast y su equipo ya trabajan en un proyecto conjunto en la Ciudad de México que incluye la construcción de una escuela y una cancha, además de la rehabilitación de otras diez canchas comunitarias en zonas cercanas a la capital.

Con este movimiento, Televisa no solo apunta a fortalecer su cobertura del Mundial 2026, sino también a conquistar el terreno digital, integrando el alcance masivo de MrBeast y su enfoque filantrópico a su estrategia mediática.