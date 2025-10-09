Mundial 2026: Estas son las selecciones ya clasificadas

A solo ocho meses del partido inaugural en la Ciudad de México, el Mundial 2026 va tomando forma con varias selecciones ya clasificadas a la justa que se celebrará en Norteamérica.

México, Estados Unidos y Canadá tienen su boleto asegurado como anfitriones del torneo que comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, donde la Selección Mexicana abrirá el certamen ante un rival aún por definir.

Mientras tanto, las eliminatorias en las distintas confederaciones avanzan a ritmo acelerado. En la Confederación Africana de Futbol (CAF), países como Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia ya aseguraron su presencia.

En la Conmebol, Sudamérica ya tiene definidos a sus representantes con Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia entre los clasificados.

En Asia (AFC), seis selecciones ya tienen su boleto: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, mientras que en Oceanía (OFC) el pase fue para Nueva Zelanda.

La UEFA sigue siendo la confederación con más lugares (16), aunque todavía ninguna selección europea ha asegurado su clasificación.

PAÍSES CON BOLETO AL MUNDIAL 2026

Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá

Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia

AFC: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia

OFC: Nueva Zelanda

En las próximas semanas más selecciones buscarán unirse al grupo de los ya clasificados para disputar la primera Copa del Mundo con 48 equipos en la historia.