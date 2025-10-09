  • 24° C
Deportes

Argelia y Egipto están clasificados al Mundial

Se les unen Marruecos y Túnez tras clasificarse en las eliminatorias africanas rumbo a la Copa del Mundo 2026

Oct. 09, 2025
Quedan 5 cupos para la confederación Africana.
Comenzaron las fechas FIFA de octubre y las eliminatorias en el continente africano ya están dejando selecciones clasificadas. La Egipto de Mohamed Salah y la Argelia de Mahrez se unen a la mayor fiesta del futbol.

SALAH CLASIFICA A EGIPTO A SU CUARTO MUNDIAL

El faraón Salah ha llevado a su selección a la Copa del Mundo 2026 después de vencer a Yibuti 3-0. Mohamed y compañía han clasificado a su cuarto Mundial en la historia. La última Copa del Mundo que Egipto disputó fue en Rusia 2018, donde no tuvo un buen torneo, ya que su máxima estrella, Salah, llegó con una lesión ocasionada en la final de Champions de ese año. No pudieron conseguir ni una sola victoria en la fase de grupos.

MAHREZ JUGARÁ SU SEGUNDO MUNDIAL

 El exjugador del Manchester City, Riyad Mahrez, jugará su segundo Mundial en su carrera. El delantero de 34 años disputará su última Copa del Mundo con su selección, tras vencer 3-0 a Somalia. Argelia disputará su quinto Mundial. La selección africana regresa a la Copa del Mundo después de dos ediciones sin clasificarse. Hoy, Argelia cuenta con grandes jugadores, comandados por el que muchos consideran el mejor futbolista en su historia.

CABO VERDE LIDERA SU GRUPO

El "caballo negro" de estas eliminatorias mundialistas, Cabo Verde, está dejando fuera a la selección de Camerún de la próxima Copa del Mundo. La selección caboverdiana acumula 20 puntos, solo 2 más que el segundo lugar, que es Camerún.

Cabo Verde busca el boleto para su primer Mundial y hacer historia en el futbol.

Quedan 5 lugares por definir para los países de África en esta Copa del Mundo. Ya son 4 las selecciones que están clasificadas a la próxima edición mundialista.

Fernando Domínguez
