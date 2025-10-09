Estados Unidos avanza a Cuartos de Final

Después de avanzar como primeros de su grupo, Estados Unidos accedió a las fases eliminatorias, donde le tocó enfrentar a la selección italiana.

¿LA NUEVA GENERACIÓN DE EUA?

El gran nivel que ha demostrado la selección estadounidense en esta Copa del Mundo ha sido motivo de asombro para todos. Si bien el Team USA venía desde hace varios años dominando la zona de Concacaf —ganando la Nations League y la Copa Oro— y contando con futbolistas en las mejores ligas y equipos del mundo, como Weston McKennie, Gio Reyna y Christian Pulisic, lo que la generación Sub-20 (y menores) de Estados Unidos está demostrando es digno de admiración.

USA EN ESPERA DE RIVAL

Marruecos o Japón serán el rival de Estados Unidos, ya que están en la misma llave eliminatoria. Cualquiera de las dos selecciones promete un gran partido de Cuartos de Final, digno de una Copa del Mundo.