Deportes

¿Cuándo y a qué hora ver el encuentro entre México y Argentina en el Mundial Sub 20?

Este será un reto para el combinado mexicano, que tendrá que medirse ante el máximo ganador en la historia de los Mundiales de esta categoría

Oct. 08, 2025
El equipo mexicano tendrá la oportunidad de hacer historia el próximo sábado.
La Selección Mexicana Sub 20 ya conoce a su rival en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 Chile 2025: se enfrentará a Argentina, una de las selecciones más poderosas en esta categoría.

El equipo dirigido por Eduardo Arce llega invicto a esta fase, tras sumar dos victorias y dos empates en la fase de grupos y los Octavos de Final. Por su parte, la Albiceleste también llega sin derrotas, con cuatro victorias consecutivas, incluyendo una contundente goleada de 4-0 sobre Nigeria en su último encuentro.

Este será un reto para el combinado mexicano, que tendrá que medirse ante el máximo ganador en la historia de los Mundiales Sub 20, con seis títulos en su historia. Argentina busca su séptima corona, la cual no gana desde el torneo disputado en casa en 2007.

México, por su parte, presume un subcampeonato en Túnez 1977 y un tercer lugar en Colombia 2011, por lo que intentará dar la sorpresa ante uno de los favoritos del certamen.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL MÉXICO VS ARGENTINA SUB 20?

  • Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025
  • Hora: 17:00 horas (tiempo local de Chile)
  • Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile

"Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión", señaló el técnico Eduardo Arce, confiado en el desempeño de su equipo de cara al reto ante Argentina.

César Leyva
