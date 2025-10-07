Yankees remonta y evita la barrida ante Blue Jays en la Serie Divisional 2025

Los Yankees evitaron la barrida en casa con una espectacular remontada frente a los Toronto Blue Jays, ganando 9-6 en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana 2025.

La novena del Bronx logró revertir una desventaja de cinco carreras, con una destacada actuación de Aaron Judge, quien fue clave para cambiar el rumbo del partido.

El equipo canadiense tomó ventaja temprana con un cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr. y un poderoso rally de cuatro carreras en la tercera entrada, que puso el marcador 6-1 a favor de los visitantes. Sin embargo, los locales respondieron con fuerza en la baja de la tercera y cuarta entrada.

BATAZOS QUE HICIERON LA DIFERENCIA

Judge encendió la chispa ofensiva con un doble productor y un jonrón de tres carreras que empató el marcador 6-6. Posteriormente, los batazos de Jazz Chisholm y Austin Wells le dieron la ventaja definitiva a Nueva York, mientras que Rice aseguró la novena carrera con un elevado de sacrificio.

Con esta victoria, los Yankees recortan la serie a 2-1 y buscarán empatarla en el Juego 4 en el Yankee Stadium. El equipo del Bronx mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a la Serie de Campeonato.