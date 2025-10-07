  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yankees remonta y evita la barrida ante Blue Jays en la Serie Divisional 2025

Nueva York reacciona a tiempo y vence 9-6 a los Toronto para mantenerse con vida en la postemporada

Oct. 07, 2025
Un jonrón de tres carreras abrió las esperanzas para Yankees.
Un jonrón de tres carreras abrió las esperanzas para Yankees.

Los Yankees evitaron la barrida en casa con una espectacular remontada frente a los Toronto Blue Jays, ganando 9-6 en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana 2025.

La novena del Bronx logró revertir una desventaja de cinco carreras, con una destacada actuación de Aaron Judge, quien fue clave para cambiar el rumbo del partido.

El equipo canadiense tomó ventaja temprana con un cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr. y un poderoso rally de cuatro carreras en la tercera entrada, que puso el marcador 6-1 a favor de los visitantes. Sin embargo, los locales respondieron con fuerza en la baja de la tercera y cuarta entrada.

BATAZOS QUE HICIERON LA DIFERENCIA

Judge encendió la chispa ofensiva con un doble productor y un jonrón de tres carreras que empató el marcador 6-6. Posteriormente, los batazos de Jazz Chisholm y Austin Wells le dieron la ventaja definitiva a Nueva York, mientras que Rice aseguró la novena carrera con un elevado de sacrificio.

Con esta victoria, los Yankees recortan la serie a 2-1 y buscarán empatarla en el Juego 4 en el Yankee Stadium. El equipo del Bronx mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a la Serie de Campeonato.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Revelan que Omar Bravo podría haber dejado una quinceañera embarazada
Deportes

Revelan que Omar Bravo podría haber dejado una quinceañera embarazada

Octubre 07, 2025

Además, señalan que el hecho se registró cuando era jugador profesional; al parecer no se hizo responsable del bebé

México enfrentará a Colombia en la Fecha FIFA de octubre
Deportes

México enfrentará a Colombia en la Fecha FIFA de octubre

Octubre 07, 2025

El Tri tendrá dos enfrentamientos ante selecciones sudamericanas como preparación rumbo al Mundial 2026

México Sub-20 golea a Chile 4-1 y avanza a Cuartos de Final del Mundial
Deportes

México Sub-20 golea a Chile 4-1 y avanza a Cuartos de Final del Mundial

Octubre 07, 2025

El equipo mexicano se impuso con autoridad y espera rival entre Argentina o Nigeria