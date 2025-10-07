  • 24° C
Revelan que Omar Bravo podría haber dejado una quinceañera embarazada

Además, señalan que el hecho se registró cuando era jugador profesional; al parecer no se hizo responsable del bebé

Oct. 07, 2025
La detención de Omar Bravo Tordecillas, de 45 años, ha conmocionado a la sociedad y al balompié nacional, pues al histórico goleador de Chivas del Guadajalara se le detuvo el 4 de octubre acusado de abuso sexual infantil.

Desde que permanece en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, surgen diversos presuntos antecedentes de su comportamiento en su etapa como profesional.

LA HISTORIA CONTADA POR LA AFECTADA

De acuerdo con información de medios de espectáculos, cuando Omar Bravo tenía 22 años de edad y trataba de hacerse de una trayectoria y nombre, tuvo una relación con una adolescente de 15 años, identificada como Claudia.

Tras meses de noviazgo, la chica quedó embarazada, y poco después dio a luz de una nenita, de la que, según el trascendido, no se hizo responsable.

"Mi mamá empezó a buscar a Omar, pero él no le daba la cara, cambio sus números de teléfono y hasta se mudó de casa, así que mi mamá habló con su representante (Rubén Pérez)", narró Claudia.

Señaló que esperaba que Omar conociera a su hija, pero jamás lo hizo. Incluso, dijo, su mamá y el representante del deportista hablaron, le practicaron prueba de ADN y resultó positiva, "pero ni así se acercó a su hija", dijo la mujer.

"Nada cambio, él no la buscó. Un año después no quise seguir. Cuando se volvió famoso y lo veía en televisión yo sentía coraje", agregó.

De acuerdo con la información, la niña nació en 2002; su nombre es Sherlyn, quien actualmente tiene 23 años.

Por otra parte, en 2014 Sherlyn, a través de la prensa rosa, le envió un mensaje a quien asegura es su papá, Omar Bravo, pero no hubo respuesta.

"Papá, te quiero mucho, quisiera verte, conocerte, jugar contigo. Cuando anotas gol lo festejo... Me gustaría llevar tu apellido", refería el mensaje.

Edel Osuna
