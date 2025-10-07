  • 24° C
Deportes

Los hermanos Cota vuelven al ring el próximo 8 de noviembre

Los guaymenses tendrán actividad en una emisión de Box Televisa desde el estado de Puebla

Oct. 07, 2025
Los hermanos Cota vuelven a compartir cartelera.
A finales del mes de septiembre, el boxeador Alejandro Cota tenía previsto un combate el 11 de octubre, donde compartiría función con La Barbie Juárez. Sin embargo, su compromiso fue reprogramado para noviembre, donde estará nuevamente junto con su hermano Marco Cota.

ALEJANDRO COTA BUSCA SU VICTORIA NÚMERO 10

El pugilista sonorense busca seguir sumando victorias en su carrera profesional. Cota tiene un récord de 9 victorias, 5 de ellas por K.O. Su último combate fue el 6 de septiembre en Obregón, Sonora, donde salió con la victoria en el tercer round, noqueando a Manuel Escudero en una pelea pactada a 8 rounds. El guaymense salió ovacionado del Gimnasio Municipal de Obregón y ahora buscará salir con la victoria ante Víctor Albino, un gran rival al que enfrentará en su próxima pelea, el 8 de noviembre.

imagen-cuerpo

MARCO COTA EN PREPARACIÓN

El guaymense tendrá su pelea número 16 en el Auditorio GNP Seguros, en Puebla, un gran escenario boxístico. Sin duda alguna, Marco ya se ha ganado el privilegio de estar en los mejores recintos del país. Aunque aún no se confirma el rival para el sonorense, él ya se encuentra en preparación para enfrentar al oponente que le asignen.

imagen-cuerpo

Dos grandes prospectos del boxeo sonorense y mexicano. Marco, en una entrevista, dijo que espera estar disputando títulos mundiales en uno o dos años, y todo parece ir por buen camino para el joven boxeador.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
