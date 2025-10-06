Cibacopa suma a Toros Laguna al circuito

El Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacífico (Cibacopa) continúa con su crecimiento y consolidación como una de las ligas más importantes del país. En conferencia de prensa realizada en la Comarca Lagunera, se anunció oficialmente la incorporación del equipo Toros Laguna, que debutará en la temporada 2026.

Con esta integración, el circuito suma una nueva franquicia que fortalecerá la competencia y aumentará el atractivo del calendario. Toros Laguna se unirá a los 10 equipos ya existentes, que buscarán destronar a los Astros de Jalisco, actuales campeones del torneo.

PANORAMA

Durante el evento estuvieron presentes representantes de los medios de comunicación, directivos del Cibacopa y miembros del nuevo club, quienes destacaron la importancia de esta expansión, tanto para el desarrollo del baloncesto profesional como para la proyección deportiva de la región lagunera.

El presidente del circuito destacó que la llegada de Toros Laguna responde al crecimiento sostenido del Cibacopa en los últimos años, al tiempo que reafirma el compromiso de llevar este deporte a más plazas del norte y occidente del país. "La Comarca Lagunera tiene una gran tradición deportiva y una afición apasionada, por lo que estamos seguros de que será una sede exitosa", mencionó.

UN SALTO A UN NIVEL NACIONAL

Toros Laguna ha tenido participación en la Liga Estatal de Chihuahua, donde mostró un proyecto sólido y competitivo. Ahora, da el salto a un nivel nacional al incorporarse al Cibacopa, considerado por muchos como el circuito élite del basquetbol mexicano, por la calidad de sus jugadores y el espectáculo que ofrece en cada temporada.

La campaña 2026 arrancará oficialmente en el mes de febrero, aunque aún no se ha confirmado si el torneo contará con un equipo número 12 o se disputará con los 11 conjuntos ya anunciados. Lo que sí es un hecho es que el Cibacopa sigue creciendo y reafirma su papel como una de las ligas más atractivas del deporte profesional en México.