Éxito en el primer Torneo Sonora Bass Open

El pasado fin de semana se llevó a cabo con gran éxito el primer Torneo de Pesca de Lobina "Sonora Bass Open", evento desarrollado en la presa Álvaro Obregón, también conocida como "Oviáchic", donde participaron más de 17 embarcaciones provenientes de distintos puntos del estado.

Durante dos días se vivió un ambiente deportivo, competitivo y familiar, que marcó el inicio de lo que promete convertirse en una nueva tradición para el municipio de Cajeme.

El organizador del evento, César Padilla, destacó que para ser la primera edición se cumplieron las expectativas planteadas, tanto en la participación como en la organización. Además, señaló que ya se trabaja en mejorar algunos detalles para consolidar la segunda edición, con la intención de posicionar al torneo como un referente en la región sur de Sonora.

EVENTOS QUE FOMENTAN TURISMO

Por su parte, Priscila Valenzuela, representante de Canaco Ciudad Obregón, resaltó la importancia de este tipo de eventos para la promoción del corredor turístico Cócorit–Buena Vista, al fomentar el turismo de naturaleza y la convivencia familiar.

Además, subrayó que la derrama económica generada por la afluencia de participantes y visitantes fue muy significativa para prestadores de servicios locales, restaurantes y comercios de la zona.

ELLOS FUERON LOS GANADORES

En lo deportivo, los ganadores absolutos del torneo fueron Rafael Osuna y Giovani Romeo, quienes lograron un peso total de 19.965 kilogramos con diez lobinas capturadas, haciéndose acreedores a un premio de 30 mil pesos.

El segundo lugar fue para Jesús Lauro y Rafael Muñoz, con un peso de 16.575 kilogramos y un premio de 20 mil pesos. En tanto, el tercer sitio correspondió a Víctor Flores y Rafael Llerenas, quienes obtuvieron 16.063 kilogramos acumulados en nueve lobinas, ganando 10 mil pesos.

El premio a la lobina más grande fue para la pareja integrada por Víctor y Armando Inzunza, con una captura de 2.680 kilogramos, que les valió un premio especial de 17 mil pesos.