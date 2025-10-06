Dodgers vence de nuevo a Phillies y está a un triunfo de la Serie de Campeonato

Los Dodgers de Los Ángeles dieron un golpe de autoridad en la Serie Divisional de la Liga Nacional al vencer 4-3 a los Philadelphia Phillies en el Citizens Bank Park y ponerse 2-0 arriba en la serie.

Con esta victoria, los angelinos se colocan a solo una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato, demostrando su dominio en la postemporada de la MLB 2025.

ASÍ INICIÓ EL JUEGO

El segundo juego de la serie fue una batalla desde el primer inning. Ambas novenas mostraron solidez en el montículo. Shohei Ohtani no logró producir en su primer turno, pero Mookie Betts y Teoscar Hernández encendieron las alarmas al embasarse sin consecuencias.

Mientras tanto, el pitcheo angelino controló a figuras como Trea Turner y Bryce Harper, manteniendo el marcador en ceros en las primeras entradas.

EXPLOTA OFENSIVA DE DODGERS EN LA SÉPTIMA ENTRADA

La igualdad se rompió en la parte alta del séptimo episodio. Teoscar Hernández inició con un sencillo y Freddie Freeman conectó un doble, preparando el terreno para que Kike Hernández produjera la primera carrera en jugada de selección.

Luego, Will Smith remolcó dos más con un sencillo al centro, y Ohtani amplió la ventaja con un imparable al jardín derecho. Los Dodgers se adelantaron 4-0 con una entrada demoledora.

LOS PHILLIES CASI LOGRAN LA REMONTADA

En la novena entrada, Philadelphia reaccionó con fuerza. Alec Bohm y J.T. Realmuto conectaron hits consecutivos, y un doble de Nick Castellanos impulsó dos carreras, acercando a los locales 4-3.

La emoción se apoderó del Citizens Bank Park cuando Bryson Stott y Harrison Bader pusieron corredores en posición de anotar. Sin embargo, el japonés Roki Sasaki entró al relevo por los Dodgers y dominó a Trea Turner con un roletazo que selló el segundo triunfo angelino.

DODGERS CERCA DE SU SÉPTIMA SERIE DE CAMPEONATO EN 10 AÑOS

Con el 2-0 a favor, los Dodgers tienen todo listo para cerrar la serie en casa este miércoles 8 de octubre en el Dodger Stadium. El equipo de Dave Roberts buscará su séptima aparición en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en los últimos diez años, con la mira puesta en el bicampeonato tras conquistar la Serie Mundial en 2024.

Por su parte, los Phillies están contra las cuerdas. Deberán romper una racha negativa de 2-9 en sus últimos 11 juegos de postemporada si quieren forzar un cuarto partido y mantener viva la esperanza.

¿DÓNDE VER EL JUEGO 3 ENTRE DODGERS Y PHILLIES?