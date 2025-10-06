  • 24° C
Deportes

Fin de semana de victorias de los Yaquis de Obregón

La tribu finaliza su participación en la Fiesta Mexicana del Beisbol con 2 victorias ante Hermosillo y Guasave

Oct. 06, 2025
El pasado fin de semana, los Yaquis de Obregón tuvieron sus últimos juegos de preparación en Estados Unidos, donde ganaron sus dos últimos duelos del Mexican Baseball Fiesta.

BLANQUEADA A NARANJEROS

La tribu le ganó a Hermosillo 2-0 en un juego donde los Naranjeros no se pudieron hacer presentes en el marcador. Los Yaquis siguen mostrando su mejor versión en pretemporada, con la mira puesta en la temporada 2025-2026.

imagen-cuerpo

JUEGAZO ANTE ALGODONEROS


En el último juego del torneo de pretemporada de Arizona, los Yaquis enfrentaron a los Algodoneros de Guasave, donde ambos equipos dieron lo mejor de sí. La pizarra finalizó 4-3 a favor de la tribu. En este encuentro tuvo actividad el cubano Ariel Miranda, proveniente de la MLB.

imagen-cuerpo

Los próximos compromisos de pretemporada de los Yaquis serán ahora en Sonora, teniendo como preparación final cuatro juegos ante los Naranjeros de Hermosillo: dos encuentros se disputarán en Hermosillo y los otros dos en el Estadio Yaquis.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
