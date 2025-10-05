Chivas remonta ante Pumas en CU y gana 2-1

Las Chivas de Guadalajara lograron una remontada ante los Pumas de la UNAM con marcador de 1-2, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 , disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

Pedro Vite adelantó a los universitarios al minuto 48 con su primer gol en el torneo, pero Armando "la Hormiga" González igualó el encuentro al 55', y Daniel Aguirre se vistió de héroe al marcar el tanto del triunfo al minuto 90.

PRIMER TIEMPO INTENSO, PERO SIN GOLES

El encuentro arrancó con gran ritmo. Al minuto 4, José Juan Macías estuvo cerca de marcar ante su exequipo tras una jugada generada por Pablo Bennevendo. Por su parte, Chivas también generó peligro con un disparo de Santiago Sandoval al 8' y un zurdazo potente de Diego Campillo al 28', que obligó a Keylor Navas a intervenir.

VITE ABRIÓ EL MARCADOR, PERO CHIVAS REACCIONÓ

Ya en el complemento, Pedro Vite aprovechó un error defensivo del Rebaño tras un desborde de Macías y puso el 1-0 a favor de los Pumas al minuto 48.

Pero la respuesta rojiblanca no tardó. Al 55´, Efraín Álvarez envió un centro preciso que encontró a Armando González, quien remató de cabeza para empatar el partido y anotar su sexto gol del torneo.

AGUIRRE COMPLETA REMONTADA; PUMAS FALLA PENAL

Cuando todo apuntaba al empate, Chivas se lanzó al ataque en los últimos minutos. Al 90', Bryan González desbordó por derecha y asistió a Daniel Aguirre, quien empujó el balón dentro del área chica para poner el 1-2 definitivo.

Ya en tiempo de compensación, el árbitro Daniel Quintero Huitrón señaló un penal a favor de Pumas. Sin embargo, Álvaro Angulo falló desde los once pasos, desperdiciando la oportunidad del empate.

Con este resultado, Chivas suma tres puntos vitales y se coloca cuatro unidades por encima de los Pumas, quienes siguen sin levantar cabeza en el Apertura 2025.