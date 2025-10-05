Quién es Omar Bravo, jugador de las Chivas acusado de abuso

El exfutbolista mexicano Omar "N", conocido por ser una de las máximas figuras en la historia del Club Deportivo Guadalajara, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por su presunta participación en un caso de abuso sexual infantil agravado. Las autoridades informaron que el exjugador fue capturado tras un operativo realizado la tarde del sábado 4 de octubre de 2025.

DETENCIÓN DE OMAR "N" EN ZAPOPAN

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la aprehensión se llevó a cabo en el centro del municipio de Zapopan, luego de una investigación encabezada por la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

La dependencia detalló que la detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

Según las indagatorias, Omar "N" habría abusado en repetidas ocasiones de una adolescente en los últimos meses. Además, las autoridades no descartan que existan otros casos previos con características similares.

Tras su detención, fue trasladado a la Sala de Juicios Orales del Penal de Puente Grande, donde quedó a disposición del juez que llevará su proceso.

QUIÉN ES OMAR BRAVO, EXJUGADOR DE CHIVAS

Omar "N", originario de Los Mochis, Sinaloa, es un exfutbolista que debutó con el Club Guadalajara en el año 2000. A lo largo de su carrera profesional, se consolidó como ídolo de la afición rojiblanca y máximo goleador histórico del equipo, con un total de 160 anotaciones.

Durante su trayectoria, vistió también las camisetas del Deportivo La Coruña en España, Tigres, Cruz Azul, Atlas y Sporting Kansas City en la MLS. En sus últimos años como profesional, jugó en equipos de la North American Soccer League, como North Carolina y Phoenix Rising.

En total, disputó más de 600 partidos oficiales y marcó más de 200 goles antes de retirarse en 2018. Incluso tuvo una breve reaparición en 2019 con Leones Negros de la UdeG.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

La Fiscalía de Jalisco aseguró que seguirá recabando pruebas para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas. También reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

El caso de Omar "N" ha causado gran conmoción entre los seguidores del fútbol mexicano, especialmente entre los aficionados de Chivas, donde el exjugador es considerado una de las figuras más importantes en la historia del club.