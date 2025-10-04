  • 24° C
Deportes

Televisa adquiere los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México hasta 2028

El estreno oficial de esta nueva etapa será este domingo 5 de octubre, durante el Gran Premio de Singapur 2025

Oct. 04, 2025
Los fanáticos del automovilismo tendrán más accesibilidad a las carreras.

A partir del Gran Premio de Singapur 2025, Televisa se convierte en la nueva casa de la Fórmula 1 en México, tras llegar a un acuerdo para transmitir todas las carreras del campeonato mundial hasta el final de la temporada 2028.

Luego de la incertidumbre por la ausencia del GP de Singapur en la señal de Fox Sports, finalmente se ha confirmado que Grupo Televisa será el nuevo socio oficial de la F1 en el país. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa emitido por la propia televisora.

¿DÓNDE VER LA F1 EN MÉXICO?

Las transmisiones estarán disponibles a través de los canales de Sky Sports en Sky e Izzi, además de la plataforma digital Izzi Go, donde se podrán disfrutar las carreras vía streaming. De momento, no se ha confirmado si habrá transmisiones en señal abierta, pero se espera que se revelen más detalles próximamente.

¿CUÁNDO INICIA LA TRANSMISIÓN POR TELEVISA?

El estreno oficial de esta nueva etapa será este domingo 5 de octubre, durante el Gran Premio de Singapur 2025, el cual podrá verse en vivo desde las 06:00 horas (tiempo del centro de México).

"La Fórmula 1 se une a Grupo Televisa como nuevo socio para la transmisión en México desde la carrera de hoy en Singapur hasta la temporada 2028 inclusive. La carrera estará disponible en los sistemas IZZI y Sky a través de los canales de Sky Sports", indicó el comunicado oficial.

Este movimiento marca un cambio clave en la cobertura de la F1 en México, con la promesa de mayor accesibilidad y cobertura para los fanáticos del automovilismo.

César Leyva
César Leyva
