Dodgers remonta y derrota a Phillies en la Serie Divisional

Los Dodgers de Los Ángeles lograron importante victoria como visitantes al vencer 5-3 a los Phillies de Filadelfia en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. El duelo, dejó en claro la resiliencia del equipo californiano, que supo sobreponerse a una desventaja inicial de tres carreras.

OHTANI RECIBE DAÑO DESDE LA SEGUNDA ENTRADA

Filadelfia tomó la delantera en la segunda entrada con un triple productor de tres carreras de J.T. Realmuto, seguido por un elevado de sacrificio de Harrison Bader que colocó el marcador 3-0. Shohei Ohtani, abridor de los Dodgers, logró limitar el daño, manteniendo el juego al alcance.

La remontada comenzó en la sexta entrada con un doble de Enrique Hernández que impulsó dos carreras, acercando a los angelinos 3-2. Ese batazo encendió a la ofensiva de Los Ángeles, que encontró su momento ante un bullpen de los Phillies que no pudo sostener la ventaja.

Shohei Ohtani picks up the win in his first #Postseason start on the mound! pic.twitter.com/c4FVMiXBrc — MLB (@MLB) October 5, 2025

TEOSCAR HERNÁNDEZ PEGA JONRÓN DECISIVO

El momento decisivo llegó en el séptimo inning, cuando los Dodgers llenaron las bases tras errores defensivos y descontrol del pitcheo rival. Fue entonces cuando Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras por el jardín central-derecho, volteando el marcador y silenciando al público en el Citizens Bank Park.

Filadelfia tuvo una última oportunidad en la octava entrada, llenando las bases sin outs. Sin embargo, el zurdo Alex Vesia se creció en el montículo y evitó el daño con una gran actuación.

Posteriormente, Roki Sasaki y Jhoan Durán cerraron el juego con autoridad, retirando a bateadores clave como Realmuto, Castellanos y Stott.