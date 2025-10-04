México Sub-20 vence 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora y avanza a Octavos del Mundial

La Selección Mexicana Sub-20 logró una importante victoria 1-0 ante Marruecos en el Mundial Sub-20, gracias a un gol de penal de Gilberto Mora al minuto 51.
Con este resultado, el Tricolor aseguró su pase a los Octavos de Final como segundo lugar del Grupo C, considerado uno de los más competitivos del torneo.
El partido fue parejo durante la primera mitad, con mayor posesión del conjunto mexicano pero pocas llegadas claras.
EL SUSTO DE MATEO LEVY
La preocupación se encendió al minuto 31, cuando Mateo Levy tuvo que salir inmovilizado y en camilla luego de un fuerte golpe en la cabeza. En una jugada aérea, Naim Byar cayó sobre el jugador de Cruz Azul, quien perdió el conocimiento por unos segundos. Levy fue trasladado de inmediato al hospital, acompañado por su familia.
CAMINANDO RUMBO AL TÍTULO
En el segundo tiempo, México salió más decidido a buscar el triunfo. La jugada clave llegó tras un disparo de Obed Vargas que fue desviado con la mano por un defensor marroquí. Tras revisar la acción, el árbitro señaló penal y Gilberto Mora no falló desde los once pasos.
Este triunfo le permite a México Sub-20 se instalarse en los Octavos de Final del Mundial con la ilusión de seguir avanzando en busca del título.