México Sub-20 vence 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora y avanza a Octavos del Mundial

La Selección Mexicana Sub-20 logró una importante victoria 1-0 ante Marruecos en el Mundial Sub-20, gracias a un gol de penal de Gilberto Mora al minuto 51.

Con este resultado, el Tricolor aseguró su pase a los Octavos de Final como segundo lugar del Grupo C, considerado uno de los más competitivos del torneo.

El partido fue parejo durante la primera mitad, con mayor posesión del conjunto mexicano pero pocas llegadas claras.

GILBERTO MORA otra vez



no se puso nervioso y lo definió de forma que hasta lo hizo parecer fácil



me da miedo pensar que el vasco Aguirre para el mundial salga con alguna mamada y no lo convoque pic.twitter.com/YsXppd50mA — Danydrugs (@DanydrugSS) October 4, 2025

EL SUSTO DE MATEO LEVY

La preocupación se encendió al minuto 31, cuando Mateo Levy tuvo que salir inmovilizado y en camilla luego de un fuerte golpe en la cabeza. En una jugada aérea, Naim Byar cayó sobre el jugador de Cruz Azul, quien perdió el conocimiento por unos segundos. Levy fue trasladado de inmediato al hospital, acompañado por su familia.

El momento de la lesión de Mateo Levy. Por suerte, comentan que el futbolista de Cruz Azul ya recuperó el conocimiento



Pronta recuperación #SelecciónMexicana#CruzAzul pic.twitter.com/hllGh0V2NB — ?ficionado ?zul (@azul_afic21) October 4, 2025

CAMINANDO RUMBO AL TÍTULO

En el segundo tiempo, México salió más decidido a buscar el triunfo. La jugada clave llegó tras un disparo de Obed Vargas que fue desviado con la mano por un defensor marroquí. Tras revisar la acción, el árbitro señaló penal y Gilberto Mora no falló desde los once pasos.

Este triunfo le permite a México Sub-20 se instalarse en los Octavos de Final del Mundial con la ilusión de seguir avanzando en busca del título.