Gilberto Mora podría jugar tres Mundiales en solo 10 meses a sus 16 años

Con apenas 16 años de edad , el mediocampista mexicano Gilberto Mora está viviendo una experiencia única e histórica. El juvenil de Club Tijuana (Xolos) está en camino de disputar tres Mundiales en un lapso de solo 10 meses , algo que ningún otro jugador mexicano ha logrado .

Mora, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya ha sido reconocido como una de los jugadores con futuro más prometedor en el futbol nacional, y su proyección lo tiene en la mira tanto en selecciones menores como en la Selección Mayor.

LOS TRES MUNDIALES QUE JUGARÍA GILBERTO MORA

Mundial Sub-20 (Chile) - Octubre 2025: Actualmente se disputa el Mundial Sub-20 en Chile, donde Gilberto Mora ha ayudado con dos goles y una asistencia, consolidándose como pieza importante del equipo dirigido por Eduardo Arce.

Mundial Sub-17 (Qatar) - Noviembre 2025: Por su edad, también podrá disputar el Mundial Sub-17 en Qatar, del 5 al 27 de noviembre. En este torneo, México enfrentará a Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil en fase de grupos. El equipo comandado por Carlos Cariño es favorito para avanzar, y Mora será uno de los líderes del plantel.

Mundial Mayor (México, EE. UU. y Canadá) 2026: A pesar de no haber sido convocado en las últimas fechas FIFA, Gilberto Mora está considerado seriamente para el Mundial de 2026.

El técnico Javier Aguirre lo utilizó durante la pasada Copa Oro, donde demostró su talento ante la lesión de Luis Chávez. El mediocampista de Xolos es del gusto del "Vasco" y tiene prácticamente asegurado un lugar en la lista definitiva.

¿CUÁNDO VOLVERÍA GILBERTO MORA A LA SELECCIÓN MAYOR?

Debido a su participación en torneos juveniles, el regreso de Mora a la Selección Mayor está programado para la fecha FIFA de marzo de 2026, cuando México reinaugurará el Estadio Banorte y realizará una gira por Estados Unidos.

Disputar tres Mundiales en 10 meses lo colocaría en una élite histórica dentro del futbol mundial. México podría tener en él a su próxima gran figura internacional.