Deportes

Yaquis derrota a Tucson en la Fiesta Mexicana de Béisbol

La tribu le ganó 1-0 al nuevo equipo de la LMP, logrando así el primer triunfo en el historial entre ambas escuadras

Oct. 03, 2025
Los refuerzos siguen llegando a la pretemporada.
El equipo sonorense continúa cosechando triunfos durante su pretemporada en Estados Unidos.

PRIMER JUEGO ENTRE ESTOS EQUIPOS

Los Yaquis se llevaron el primer encuentro en la historia de este nuevo enfrentamiento dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. La tribu se impuso con marcador de 1-0 en Tucson, Arizona.

PRÓXIMOS COMPROMISOS DE YAQUIS 


A los Yaquis aún les restan tres compromisos dentro de la Fiesta Mexicana del Béisbol, donde se enfrentarán a Nayarit, Hermosillo y Guasave. Posteriormente, regresarán a Sonora para disputar una serie de cuatro juegos ante los Naranjeros de Hermosillo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

imagen-cuerpo

Recientemente, los Yaquis presentaron sus nuevos jerseys en colaboración con la marca New Era. La afición recibió con entusiasmo estas indumentarias, que fueron consideradas dignas de un equipo con la historia y tradición de Yaquis.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
