Yaquis derrota a Tucson en la Fiesta Mexicana de Béisbol

El equipo sonorense continúa cosechando triunfos durante su pretemporada en Estados Unidos.

PRIMER JUEGO ENTRE ESTOS EQUIPOS

Los Yaquis se llevaron el primer encuentro en la historia de este nuevo enfrentamiento dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. La tribu se impuso con marcador de 1-0 en Tucson, Arizona.

PRÓXIMOS COMPROMISOS DE YAQUIS



A los Yaquis aún les restan tres compromisos dentro de la Fiesta Mexicana del Béisbol, donde se enfrentarán a Nayarit, Hermosillo y Guasave. Posteriormente, regresarán a Sonora para disputar una serie de cuatro juegos ante los Naranjeros de Hermosillo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Recientemente, los Yaquis presentaron sus nuevos jerseys en colaboración con la marca New Era. La afición recibió con entusiasmo estas indumentarias, que fueron consideradas dignas de un equipo con la historia y tradición de Yaquis.