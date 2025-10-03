  • 24° C
Deportes

Alejandro Cota vuelve al ring este 11 de octubre

El boxeador guaymense buscará su victoria número 10 en una gran función de Box

Oct. 03, 2025
El originario de Guaymas, Sonora busca seguir cosechando victorias.
Alejandro Cota continúa con su preparación boxística. El pugilista sonorense acumula un récord de 9 peleas ganadas 5 de ellas por KO.

ÚLTIMO COMBATE COTA

El guaymense tuvo su última pelea en Obregón, Sonora, en una función de box televisa el pasado 6 de septiembre. Alejandro Cota se plantó bien ante Manuel Escudero y logró sacar la victoria por la vía del nocaut, sumando así su novena victoria profesional y el quinto nocaut de su carrera.

FECHA DE LA PELEA

Alejandro Cota se enfrentará al capitalino Víctor de Jesús Albino, un gran rival que sin duda será una prueba de fuego para el guaymense. Sin embargo, Alejandro afirma estar preparado para cualquier reto.

La pelea será en Naucalpan, Estado de México, el 11 de octubre, donde también peleará y estelarizará la función Mariana "La Barbie" Juárez en un combate contra la japonesa Tomomi Takano por el título mundial Silver del CMB.

Fernando Domínguez
