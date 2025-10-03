  • 24° C
Deportes

Yaquis y New Era presentan los nuevos uniformes para la Temporada 2025-2026

En una cena de gala donde se hizo oficial la nueva piel de la tribu sonorense

Oct. 03, 2025
New Era, la marca global con más de un siglo de historia en el deporte y la moda, une fuerzas por segundo año consecutivo con los Yaquis de Obregón, siete veces campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, para presentar los uniformes y gorras oficiales que vestirán en la campaña 2025.

La firma neoyorquina, reconocida mundialmente por ser la gorra oficial de las Ligas Mayores en Estados Unidos, vuelve a ser la encargada de confeccionar dos de los uniformes oficiales de la Tribu, además de las gorras que portará la novena obregonense durante la temporada invernal de la Liga Mexicana del Pacífico.

El primer uniforme será utilizado en calidad de visitante y rinde homenaje a la huella que han dejado los peloteros japoneses en el club. Figuras como Taiki Sekine primer champion bat nipón en la LMP, Tomo Otosaka, Taishi Ohta, Daita Miyagi y Yuhi Sako encontraron en Ciudad Obregón una segunda casa, creando un lazo cultural y deportivo que hoy se refleja en el diseño. El jersey se presenta en un tono royal blue, con la palabra "Yaquis" en el pecho reinterpretada con inspiración en la escritura japonesa. Además, se incluyen detalles en kanji con la frase "Yaquis de Ciudad Obregón" a manera de pinstripe vertical, y en la parte posterior aparece también en caracteres nipones la palabra "Yaquis".

La segunda indumentaria toma como inspiración un símbolo de la región: la pitaya sonorense. Con base en dark grey y un diseño sublimado en tonos graphite, la playera incorpora detalles en strawberry pink que resaltan la tipografía al frente del pecho, ofreciendo un contraste llamativo que mezcla tradición y modernidad.

Con esta alianza, New Era busca impulsar el be-isbol en México y fortalecer la cultura del jersey, llevando la identidad de los equipos a las calles como una forma de expresión individual. Para los Yaquis, esta unión representa un paso más en su consolidación dentro del beisbol invernal, trascendiendo el terreno de juego para instalarse también en la moda y en el día a día de la afición.

Los nuevos uniformes y gorras estarán disponibles en la New Era Store del Estadio Yaquis, así como en la plataforma digital newera.mx, la New Era App y tiendas autorizadas en todo el país.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

