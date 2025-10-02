  • 24° C
Deportes

Guillermo Martínez es baja para el resto la temporada

El jugador de los Pumas se pierde lo que resta del torneo por una lesión

Oct. 02, 2025
Pumas se enfrenta a Chivas en la Jornada 12.
El delantero mexicano sufrió una lesión durante el partido ante América, en el Clásico Capitalino, y fue hasta inicio de semana que la institución universitaria dio a conocer el parte médico de "El Memote".

DELANTEROS EN PUMAS 

José Juan Macìas y Santiago López son las opciones secundarias en la delantera de los Pumas, pero tras la baja de Martínez, el director técnico Efraín Juárez deberá apostar por el talento de José Juan Macías, quien ya ha sumado minutos y goles con los universitarios, y podría ser el encargado de suplir la ausencia del "Memote".

imagen-cuerpo

Se estima que el tiempo de recuperación de Guillermo Martínez será de aproximadamente tres meses, por lo que no vería actividad hasta el próximo torneo: el Clausura 2026.

Fernando Domínguez
