NFL regresa a México en 2026: Estadio Azteca será sede tras renovación

La NFL volverá a la Ciudad de México en 2026, confirmó el comisionado Roger Goodell durante un evento en Londres. Tras una pausa obligada por las remodelaciones del Estadio Azteca, el icónico recinto recibirá nuevamente un partido oficial, fortaleciendo el papel de México como mercado clave en la expansión global de la liga.

"Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados", declaró Goodell en la conferencia Leaders Week London, celebrada en el Twickenham Stadium, donde destacó a México como una sede histórica y estratégica en el proceso de internacionalización de la NFL.

La ausencia de México en el calendario 2025 se debe a las obras de remodelación del Coloso de Santa Úrsula de cara al Mundial de futbol de 2026. No obstante, el comisionado aseguró que el país retomará su lugar en la agenda internacional de la liga el año siguiente.

Actualmente, la NFL continúa su expansión global con siete partidos fuera de EE.UU. en 2025, seis en Europa y uno en São Paulo, Brasil, y ya anunció planes para llevar juegos a Australia y Asia. "Si quieres ser global, tienes que ir más allá de Europa y las Américas", afirmó Goodell.

MÉXICO, UNA PLAZA HISTÓRICA PARA LA NFL

Desde su primer partido oficial en 2005, México ha sido una pieza fundamental en la estrategia internacional de la NFL. Aquel duelo entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers marcó récords de asistencia con más de 100 mil aficionados.

El último juego en territorio mexicano se disputó en noviembre de 2022, cuando los 49ers vencieron 38-10 a los Cardinals ante más de 78 mil asistentes en el Azteca. La pausa de cuatro años, provocada por las obras, generó incertidumbre entre los fans, que ahora celebran el anuncio del regreso.

En 2025 se cumplen 20 años del primer partido oficial de la NFL en México, y el regreso en 2026 marca un nuevo capítulo en la relación con su fiel base de aficionados.