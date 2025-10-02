Trionda: Así es el balón oficial del Mundial 2026

El Mundial 2026 se acerca y uno de sus elementos más esperados ha sido revelado, se trata del balón oficial , que llevará por nombre Trionda y que ha sido presentado por la FIFA y la marca deportiva encargada del diseño.

Este esférico será el protagonista de los 104 partidos que se disputarán en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, la cual será organizada por México, Estados Unidos y Canadá, marcando un hecho sin precedentes al celebrarse por primera vez en tres países.

DISEÑO Y SIMBOLISMO DEL BALÓN TRIONDA

El balón Trionda destaca por incorporar los colores representativos de cada nación anfitriona:

Verde , con el grabado de un águila , en honor a México .

, con el grabado de un , en honor a . Azul , con una estrella , símbolo de Estados Unidos .

, con una , símbolo de . Rojo, acompañado de una hoja de maple, por Canadá.

Todo sobre una base blanca que une los tres elementos. Además, el esférico porta el logo de la marca deportiva alemana que ha fabricado los balones oficiales desde el Mundial México 1970, así como el logotipo oficial del Mundial 2026.

TRIONDA SE UNE A LA HISTORIA DE BALONES DEL MUNDIAL

Desde el Tiento en Uruguay 1930 hasta el Al Rihla en Catar 2022, cada balón ha dejado huella. Trionda será el número 23 en la historia de los balones mundialistas. Aquí un repaso de los anteriores:

1930 : Tiento

: Tiento 1934 : Federale 102

: Federale 102 1938 : Allen

: Allen 1950 : Duplo T

: Duplo T 1954 : Swiss World Champion

: Swiss World Champion 1958 : Top Star

: Top Star 1962 : Crack

: Crack 1966 : Challenge 4-Star

: Challenge 4-Star 1970 : Telstar

: Telstar 1974 : Telstar Durlast

: Telstar Durlast 1978 : Tango

: Tango 1982 : Tango España

: Tango España 1986 : Azteca

: Azteca 1990 : Etrusco Unico

: Etrusco Unico 1994 : Questra

: Questra 1998 : Tricolore

: Tricolore 2002 : Fevernova

: Fevernova 2006 : Teamgeist

: Teamgeist 2010 : Jabulani

: Jabulani 2014 : Brazuca

: Brazuca 2018 : Telstar 18

: Telstar 18 2022 : Al Rihla

: Al Rihla 2026: Trionda

MUNDIAL CON TRIPLE SEDE Y TRIPLE IDENTIDAD

El nombre "Trionda" refleja la unión de las tres naciones anfitrionas y promete ser parte clave de una edición que ya es histórica antes de comenzar. La emoción del Mundial 2026 ya se siente... y ahora tiene nombre y color.