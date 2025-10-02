Trionda: Así es el balón oficial del Mundial 2026

El Mundial 2026 se acerca y uno de sus elementos más esperados ha sido revelado, se trata del balón oficial, que llevará por nombre Trionda y que ha sido presentado por la FIFA y la marca deportiva encargada del diseño.
Este esférico será el protagonista de los 104 partidos que se disputarán en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, la cual será organizada por México, Estados Unidos y Canadá, marcando un hecho sin precedentes al celebrarse por primera vez en tres países.
DISEÑO Y SIMBOLISMO DEL BALÓN TRIONDA
El balón Trionda destaca por incorporar los colores representativos de cada nación anfitriona:
- Verde, con el grabado de un águila, en honor a México.
- Azul, con una estrella, símbolo de Estados Unidos.
- Rojo, acompañado de una hoja de maple, por Canadá.
Todo sobre una base blanca que une los tres elementos. Además, el esférico porta el logo de la marca deportiva alemana que ha fabricado los balones oficiales desde el Mundial México 1970, así como el logotipo oficial del Mundial 2026.
TRIONDA SE UNE A LA HISTORIA DE BALONES DEL MUNDIAL
Desde el Tiento en Uruguay 1930 hasta el Al Rihla en Catar 2022, cada balón ha dejado huella. Trionda será el número 23 en la historia de los balones mundialistas. Aquí un repaso de los anteriores:
- 1930: Tiento
- 1934: Federale 102
- 1938: Allen
- 1950: Duplo T
- 1954: Swiss World Champion
- 1958: Top Star
- 1962: Crack
- 1966: Challenge 4-Star
- 1970: Telstar
- 1974: Telstar Durlast
- 1978: Tango
- 1982: Tango España
- 1986: Azteca
- 1990: Etrusco Unico
- 1994: Questra
- 1998: Tricolore
- 2002: Fevernova
- 2006: Teamgeist
- 2010: Jabulani
- 2014: Brazuca
- 2018: Telstar 18
- 2022: Al Rihla
- 2026: Trionda
MUNDIAL CON TRIPLE SEDE Y TRIPLE IDENTIDAD
El nombre "Trionda" refleja la unión de las tres naciones anfitrionas y promete ser parte clave de una edición que ya es histórica antes de comenzar. La emoción del Mundial 2026 ya se siente... y ahora tiene nombre y color.