  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Selectivo Haciendas con buen arranque en la Liga Sub-20 Municipal

El SH le ganó 3-0 al Obregón FC y acumula 6 puntos de la Liga Sub-20.

Oct. 01, 2025
Sé jugo la Jornada 2 de la Liga Sub 20 municipal de Cajeme.
Sé jugo la Jornada 2 de la Liga Sub 20 municipal de Cajeme.

El Selectivo se midió ante la escuadra del Obregón FC en la jornada 2 de la Sub-20 Municipal, donde logró sacar los tres puntos y mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

DOBLETE DE LENNY GONZALES

El jugador categoría 2009, Lenny Gonzales, se despachó con un doblete con el que aumenta su racha goleadora, Kevin Soto fue el autor del otro tanto que selló el marcador 3-0. Sentenciando asi el triunfo del SH sobre el Obregón FC. 

imagen-cuerpo

El equipo dirigido por Alejo y Danna Cital continúa con gran paso en la Liga Sub-20 Municipal, luego de que en el torneo pasado se quedara en las semifinales. Ahora buscarán la revancha para volver a ser contendientes al título de campeón.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
México rescata el empate ante España
Deportes

México rescata el empate ante España

Octubre 01, 2025

Gilberto Mora fue el hombre del partido para Selección Mexicana, al anotar un doblete

Red Sox remonta y derrota a Yankees en el juego 1 del comodín MLB 2025
Deportes

Red Sox remonta y derrota a Yankees en el juego 1 del comodín MLB 2025

Septiembre 30, 2025

Los de Nueva York están obligados a ganar el segundo juego si quieren mantener vivas sus aspiraciones en la postemporada

James Rodríguez no continuará con León la próxima temporada
Deportes

James Rodríguez no continuará con León la próxima temporada

Septiembre 30, 2025

El colombiano no seguirá con los Esmeraldas y se espera su salida del club al final de este torneo