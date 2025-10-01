Selectivo Haciendas con buen arranque en la Liga Sub-20 Municipal

El Selectivo se midió ante la escuadra del Obregón FC en la jornada 2 de la Sub-20 Municipal, donde logró sacar los tres puntos y mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

DOBLETE DE LENNY GONZALES

El jugador categoría 2009, Lenny Gonzales, se despachó con un doblete con el que aumenta su racha goleadora, Kevin Soto fue el autor del otro tanto que selló el marcador 3-0. Sentenciando asi el triunfo del SH sobre el Obregón FC.

El equipo dirigido por Alejo y Danna Cital continúa con gran paso en la Liga Sub-20 Municipal, luego de que en el torneo pasado se quedara en las semifinales. Ahora buscarán la revancha para volver a ser contendientes al título de campeón.