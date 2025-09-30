Red Sox remonta y derrota a Yankees en el juego 1 del comodín MLB 2025

Los Boston Red Sox dieron el primer golpe en la serie de Comodines de la MLB 2025 al imponerse 3-1 a los New York Yankees , en un emocionante duelo que reafirma una de las mayores rivalidades del beisbol.

Un jonrón clave de Masataka Yoshida en la séptima entrada cambió el rumbo del juego, dándole la ventaja definitiva a la novena de Boston.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El juego comenzó con dominio temprano de los Yankees, quienes aprovecharon un cuadrangular solitario de Anthony Volpe en la segunda entrada frente al abridor Garrett Crochet, colocando el marcador 1-0 a favor del Bronx.

Boston se mantuvo contenido durante seis entradas, hasta que llegó el turno de Yoshida, quien conectó un batazo profundo al jardín central con Rafaela y Sogard en base, dándole la vuelta al marcador 2-1.

La ofensiva de los Red Sox no se detuvo, y en la novena entrada Alex Bregman amplió la ventaja con un doble que permitió la anotación de Trevor Story, dejando la pizarra final 3-1.

GRAN SALVAMENTO DE CHAPMAN

Garrett Crochet brilló desde la lomita, lanzando siete entradas y dos tercios con apenas cuatro hits permitidos y 11 ponches, alcanzando un récord de 16 ponches consecutivos en postemporada. En la última entrada, Chapman cerró el partido a pesar de que los Yankees llenaron las bases, asegurando así la victoria para los Red Sox.

De esta manera Boston toma ventaja 1-0 en la serie de Comodines y se coloca a solo un triunfo de avanzar a la siguiente ronda de los playoffs MLB 2025. Los Yankees están obligados a ganar el segundo juego si quieren mantener vivas sus aspiraciones en la postemporada.