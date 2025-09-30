Obson Dynamo debuta con victoria en la Liga TDP

Comenzaron las acciones de la Tercera División Profesional, donde en la jornada 1 el Obson Dynamo hizo valer la localía, ganándole al equipo de la capital del estado.

CONTUNDENTE VICTORIA

Los Ninjas comenzaron perdiendo con un gol tempranero de los Xolos, pero el equipo supo venir de atrás para empatar el marcador con una gran jugada de Ramsés Barrón, que terminó en el fondo de la red. Veinte minutos después, el Niño de Oro, Diego Encinas, pondría en ventaja al Dynamo, y así se irían al descanso con la victoria momentánea.

BRACAMONTES SENTENCIA EL JUEGO

En la segunda mitad, Obson Dynamo se fue con todo al frente, y luego de una gran jugada que culminó en un centro, Brayan Bracamontes no perdonó y puso el 3-1, marcando así un gol en su debut en la Tercera División Profesional.

El próximo compromiso del Obson Dynamo será en Ciudad Juárez, el domingo 5 de octubre, donde buscarán seguir sumando de a tres y mantener un paso perfecto esta temporada.